El oncólogo infantil Antonio Pérez-Martínez recibirá la Medalla de Oro de Granada

Archivo - Imagen de archivo de 2025 de la celebración de la Comisión de Honores y Distinciones de Granada. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este jueves en comisión el expediente para la concesión de los Honores y Distinciones de la ciudad correspondientes a 2026. La Medalla de Oro, máximo galardón de la ciudad, se ha propuesto para el oncólogo infantil granadino Antonio Pérez-Martínez, jefe del servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Los Honores y Distinciones de la ciudad valoran "la excelencia y la contribución al progreso social, cultural y humano de Granada y sus ciudadanos" de personalidades, entidades y empresas ejemplares.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que son "una expresión del orgullo compartido por el talento, el compromiso y la enorme generosidad de tantas personas y entidades que, desde ámbitos muy diferentes, contribuyen cada día a hacer de Granada una ciudad mejor".

"Estos Honores y Distinciones nos permiten reconocer públicamente ese trabajo, agradecer su aportación a nuestra ciudad y trasladar a las nuevas generaciones referentes inspiradores de excelencia en ámbitos tan significativos como la ciencia, la educación, la cultura, el deporte o la acción social", ha valorado la regidora.

Así, la Comisión de Honores y Distinciones ha acordado otorgar su Medalla de Oro, máximo galardón de la ciudad, al oncólogo infantil granadino Antonio Pérez-Martínez, jefe del servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz y que en los últimos años ha centrado sus esfuerzos de investigación en el desarrollo de nuevas terapias que van más allá del trasplante convencional utilizando células como herramienta terapéutica para combatir enfermedades y favorecer la recuperación del organismo.

Junto a él, otras entidades serán distinguidas con la Granada de Oro en reconocimiento a sus trayectorias de compromiso con la ciudad. Se trata del Colegio Maristas La Inmaculada, que en 2027 cumple 100 años de magisterio y compromiso con la educación en valores; la asociación para el fomento y difusión de la cultura, la defensa y promoción de las libertades de pensamiento y expresión Ateneo de Granada; el IES Cartuja en su 50 aniversario de servicio a la comunidad educativa granadina; y la empresa Helados Nordwik, que lleva 56 años llevando el sabor más dulce y fresco de Granada por todo el mundo.

También recibirán la Granada de Oro la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza y la Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos coincidiendo con la celebración de sus centenarios.

Junto a ellas, el Ayuntamiento también ha aprobado la concesión de la Granada de Plata a cinco entidades que realizan una "encomiable labor social y cultural" en la capital, como son la Fundación Banco de Alimentos, que lleva ya más de 30 años ofreciendo apoyo y recursos básicos a familias en situación de vulnerabilidad; y la asociación Parkinson Granada, que también atesora más de tres décadas de trabajo especializado para atender las necesidades y mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson u otras enfermedades neurodegenerativas.

También reciben Granada de Plata la asociación SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) Granada, que celebra 30 años poniendo la experiencia de nuestros mayores al servicio del emprendimiento y la sociedad de la ciudad; y la agrupación musical María Santísima de la Estrella, que cumple también 30 años poniendo emoción a nuestra Semana Santa.

La ciudad reconocerá con Medalla de Oro al Mérito por su "destacado su papel en el desarrollo cultural de la ciudad" al bailaor y coreógrafo flamenco Adrián Sánchez González, fundador de la compañía Taracea con una trayectoria internacional de más de tres décadas; el artesano Jesús Jiménez Mariscal, miembro de una de las sagas de belenistas artesanos más antiguas y prestigiosas del país; y al guitarrista José Antonio Carmona Carmona 'Pepe Habichuela', a título póstumo, por una toda una carrera llevando Granada y el flamenco más auténtico dentro y fuera de nuestras fronteras.

Las distinciones se completan con Medalla de Oro al Mérito para cuatro mujeres sobresalientes en sus ámbitos: las esquiadoras Ana Alonso y Audrey Pasqual, por encarnar los valores de esfuerzo y superación y el espíritu deportivo en un año plagado de éxitos con su brillante paso por los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina; la cocinera y copropietaria del bar FM, Rosa Macías, garante de la excelencia gastronómica de la ciudad; y la activista feminista María Martín Romero, mediadora intercultural presidenta de la asociación La Volaera en defensa de los derechos humanos, la justicia social y la lucha contra la violencia de género.

Por último, recibirá el Diploma al Mérito de la ciudad Floristería Paquita, que celebra más de medio siglo de vida poniendo color y belleza en sus ramos y arreglos florales desde el pleno corazón de la ciudad.

"Esta relación de distinguidos refleja la Granada que somos; una Granada trabajadora, creativa y solidaria; y también una Granada que investiga y salva vidas, educa a generaciones, genera actividad económica, mantiene vivas nuestras tradiciones, enriquece la cultura, impulsa el deporte y trabaja por quienes más lo necesitan. Todos los reconocidos contribuyen, sin lugar a dudas, a construir ciudad y a proyectar el nombre de Granada", ha resaltado la alcaldesa.

Por último, la regidora ha recordado que el expediente con todos los distinguidos se ratificará en el próximo pleno de la institución y conformará los Honores y Distinciones que la ciudad entregará en una solemne ceremonia con motivo de la festividad de su patrón, San Cecilio.