Archivo - Empresas trabajando en Córdoba TechPark en una imagen de archivo. - CÓRDOBA TECHPARK - Archivo

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Startia Operadora, operador cordobés de telecomunicaciones con sede en Córdoba TechPark, ha anunciado su incorporación a la red nacional de centros de operaciones de ciberseguridad (SOC) del Centro Criptológico Nacional, una plataforma que integra a los principales SOC públicos y privados del país para que compartan su información sobre ciberamenzas.

Según ha informado Córdoba TechPark en una nota, de esta forma, al igual que el resto de las entidades adheridas, Startia dispondrán de acceso en tiempo real a información sobre ciberseguridad, lo que les permitiría la detección y alerta temprana de posibles incidentes. Startia cuenta con un centro de operaciones de seguridad y un equipo de respuesta a incidentes propios, el CERT Startia Operadora.

"Startia aporta a esa red los indicadores de los ataques que detecta, como direcciones, dominios o ficheros maliciosos, para que el resto de centros pueda detectarlos y bloquearlos", ha explicado Álvaro M. Vidal, CEO de la compañía, y ha añadido que "lo hacemos en volumen suficiente para mantener el nivel Oro, reservado a los centros que contribuyen de forma continuada".

La operadora cordobesa, fundada en 2017, ha anunciado también el lanzamiento de una SIM digital (eSIM) de datos para viajar con cobertura a más de 200 países, sin necesidad de cambiar tarjetas físicas en el móvil, ni depender de 'roaming' tradicional.

El servicio incluye una línea para empresas, Startia eSIM Business. Con ella, una compañía da conectividad a sus empleados desplazados desde una cuenta común, con saldo y límites de gasto. Está disponible en seis idiomas (español, inglés, francés, alemán, japonés y coreano) en su web 'startia.eu' y en aplicaciones para iPhone y Android,

"Empezamos dando servicio a vecinos y empresas de Córdoba. Hoy un cliente puede aterrizar en Tokio o en Nueva York y conectarse con un operador cordobés", ha señalado el CEO de Startia.

Startia cuenta, además, con una línea de negocio centrada en la consultoría tecnológica y trabaja también para el sector público. Entre sus clientes figura una empresa pública municipal, a la que presta servicios de ciberseguridad.