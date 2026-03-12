Los operadores de grúas-torre piden al alcalde de Córdoba que medie ante Construcor

Los representantes de los operadores de grúas-torre se reúnen con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para pedirle que medie ante la directiva de la patronal de la construcción, Construcor. - CCOO

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los operadores de grúas-torre han pedido este jueves al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que medie ante la directiva de la patronal de la construcción, Construcor, para "desbloquear la situación" que mantiene en huelga al colectivo desde hace once días, "por la intransigencia de la patronal de sentarse a negociar una mejora salarial, tal y como se acordó en noviembre".

Los representantes de los gruistas, que han estado acompañados por el secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, David Quintana, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, se han reunido también con los concejales del grupo del PSOE, con el mismo objetivo de explicarles el motivo de la huelga, "que no es otro que negociar una subida salarial que equipare los salarios de este colectivo al del resto de los profesionales que trabajan en el sector".

En ambas reuniones, tanto Quintana como el portavoz de los operadores de grúas-torre, el delegado de UGT Antonio Herencia, han manifestado "la importancia de este colectivo que mantiene paralizadas más de 60 obras en toda la provincia".

En este sentido, han recordado a los representantes municipales que "sin la grúa-torre, los demás profesionales no pueden trabajar", y han advertido de que "algunas constructoras están usando subterfugios para evitar el efecto de la grúa, como contratar a camiones de mudanza y camiones grúa, que no tienen las certificaciones ni la formación en prevención de riesgos laborales necesarias para trabajar en la obra, cuestión que ya ha sido puesta en conocimiento de la autoridad laboral".

Además, han destacado "la enorme responsabilidad que conlleva el manejo de estas grúas". De hecho, "los operadores son los únicos profesionales de las obras que tienen responsabilidad penal, precisamente, por la importancia de las consecuencias que puede tener un accidente de una grúa-torre", han aseverado.

PERJUICIO Y COSTES

Mientras, el colectivo ha lamentado "el perjuicio que está causando por el retraso y paralización de las obras", pero también ha destacado que "los costes que va a suponer esta paralización ya superan con creces el aumento salarial" que solicitan, "que es de 25 euros sobre una parte de su salario actual".

En cualquier caso, han remarcado que "los gruistas no son los que están provocando la paralización de las obras, es la patronal Constructor y su negativa a sentarse a negociar la que causa esta lamentable situación". Por ello, han vuelto a tender la mano a la parte empresarial, "para que como ya se ha hecho en la vecina provincia de Sevilla, se sienten a negociar, porque hay soluciones legales".

En este sentido, tanto CCOO como UGT han pedido a Construcor que "escuche a sus asociados, muchos de los cuales apuestan por la negociación para dar una salida a un conflicto que no beneficia a nadie".