Organizan una batida en busca de un mayor desaparecido en Alhama de Granada desde el miércoles

Alhama de Granada
ALHAMA DE GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de allegados de un hombre de 73 años desaparecido desde el pasado miércoles, cuando se lo vio por última vez con su coche en Alhama de Granada, municipio del que es vecino, ha organizado en la tarde de este viernes una quedada para realizar una batida por las inmediaciones, sin que hayan tenido datos sobre su posible paradero.
Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que el hombre podría haberse ido voluntariamente en su coche, al haber salido sin móvil o documentación, sin que la Guardia Civil ni la Policía Local hayan tenido conocimiento de otros datos acerca de su desaparición.
Su búsqueda se ha dado a conocer desde distintos perfiles de organizaciones en redes sociales en las últimas horas. Así, la Asociación del Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Granada ha solicitado colaboración para encontrar a este hombre al que se da por desaparecido desde la tarde del miércoles "que se le vio saliendo de Alhama en su coche, por la carretera dirección Granada".
El cartel divulgado por la Asociación SOS Desaparecidos especifica que mide 1,80 metros, "complexión gruesa, pelo canoso, calvicie parcial, ojos marrones, gafas graduadas, vaquero" y polo gris y zapatillas negras. Utiliza muleta, añade.