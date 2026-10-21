Los órganos judiciales de Andalucía registran 345.279 nuevos asuntos en el segundo trimestre, un 2% menos

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SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Andalucía, Ceuta y Melilla registraron durante el segundo trimestre de este año 345.279 nuevos asuntos, lo que supone un descenso del 2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Esta reducción obedece al descenso registrado en el orden Civil, con un 1 por ciento menos de entrada de asuntos, y en el penal, con un 4,7 por ciento menos de asuntos ingresados, según consta en el informe estadístico sobre la "Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2026" que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este miércoles.

Además, muestran un descenso interanual del 13 por ciento del número de asuntos resueltos, que sumaron un total de 336.712 y un incremento del 1,7 por ciento de la pendencia, siendo 896.880 el total de asuntos que quedaron pendientes al final del periodo.

Por jurisdicciones, las estadísticas muestran que los asuntos de nuevo ingreso en el orden Civil fueron 129.139, un 1 por ciento menos que un año antes y que los resueltos sumaron 131.258, un 19,9 por ciento menos.

También descendió la pendencia al quedar en trámite 470.471 asuntos, un 6,9 por ciento menos que al final del segundo trimestre de 2025.

Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 181.436, cifra que supone un 4,7 por ciento menos asuntos registrados que en el mismo periodo del año anterior.

En este segundo trimestre, se resolvieron 173.104 asuntos, un 8,7 por ciento menos, y quedaron en trámite 254.760 asuntos, un 17 por ciento más que en el segundo trimestre de 2025.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 10.383 nuevos asuntos, lo que equivale a un aumento del 19,6 por ciento.

Los asuntos resueltos fueron 10.329, un 8,8 por ciento menos que el año anterior. Los asuntos pendientes, por su parte, aumentaron tan sólo un 0,6 por ciento al alcanzar al final del periodo la cifra de 39.386.

En la jurisdicción Social ingresaron 24.321 nuevos asuntos, lo que supuso un aumento del 6,2 por ciento respecto a 2025. Los resueltos disminuyeron un 1 por ciento al alcanzar la cifra de 22.021 asuntos y los pendientes al final del periodo aumentaron un 10,9 por ciento.