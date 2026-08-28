Órgiva (Granada) acomete la renovación integral de la calle Nueva con una inversión de más de 157.000 euros

Órgiva acomete la renovación integral de la calle Nueva con una inversión de más de 157.000 euros - AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA

ÓRGIVA (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Órgiva (Granada) lleva a cabo las obras de renovación integral de la calle Nueva, una actuación incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025, que permitirá mejorar de manera completa este vial ubicado en el Barrio Alto, una de las zonas más históricas y tradicionales del municipio alpujarreño.

El alcalde, Raúl Orellana, ha visitado las obras para comprobar de primera mano el desarrollo de los trabajos y la evolución de esta actuación, que contempla la renovación de las instalaciones y de los pavimentos de la calle Nueva, desde su inicio en la Placeta del Barrio Alto hasta su conexión con la calle Maestro José Rodríguez Dumont.

La intervención se desarrolla a lo largo de aproximadamente 144 metros, con una superficie total de actuación cercana a los 680 metros cuadrados. El vial presenta una anchura variable, con algunos puntos especialmente estrechos y otros espacios de mayor amplitud que serán acondicionados como parte del propio vial, incorporando, según las características de cada zona, mobiliario urbano y espacios ajardinados, y no como zonas destinadas al estacionamiento.

La actuación permitirá, por tanto, mejorar tanto el estado del pavimento como las instalaciones existentes, al tiempo que se dota a la calle de una imagen más renovada y de unas mejores condiciones de accesibilidad, seguridad y uso para los vecinos y vecinas.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 125.186,47 euros, financiados por el PFEA. A esta cantidad se suma una aportación municipal de aproximadamente 32.000 euros, por lo que la inversión global destinada a la actuación supera los 157.000 euros.

Durante su visita, el alcalde de Órgiva ha destacado la importancia de continuar actuando sobre las calles y espacios públicos del municipio y ha señalado que "estamos realizando una renovación integral de la calle Nueva, una actuación muy necesaria que va a permitir mejorar tanto las instalaciones como el pavimento de este vial y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio más cuidado, accesible y seguro para los vecinos".

Orellana ha subrayado también que "el Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo económico adicional para complementar la financiación del PFEA. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en la mejora de nuestras calles y barrios y dar respuesta a las necesidades de los vecinos".

La planificación inicial establece como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2026, aunque, si el ritmo actual de los trabajos se mantiene, el Ayuntamiento prevé que las obras puedan estar concluidas a finales del próximo mes de octubre, adelantando así varios meses el plazo inicialmente previsto.

El alcalde ha finalmente el desarrollo de los trabajos y ha agradecido "la paciencia y colaboración de los vecinos durante la ejecución de una obra que, una vez finalizada, supondrá una mejora importante para todo el entorno de la calle Nueva".