La Orquesta de Córdoba prepara el tercer concierto de abono bajo el título 'Romper las reglas'

CÓRDOBA 19 Nov.

La Orquesta de Córdoba, con su director Salvador Vázquez a la cabeza, celebrará su tercer concierto de abono de la temporada los días 27 y 28 de noviembre, bajo el título 'Romper las reglas', en el Gran Teatro de la capital cordobesa.

En el tercer concierto de abono, los espectadores asistirán a la yuxtaposición de dos páginas fundamentales de Ludwig van Beethoven --la obertura, 'Las criaturas de Prometeo', y su tercera sinfonía, 'Heroica'-- junto a una obra de estreno del compositor contemporáneo Igmar Alderete, invitando a reflexionar sobre la incesante evolución del lenguaje musical a lo largo de los siglos.

El compositor y violinista cubano Igmar Alderete --profesor de la Orquesta de Córdoba-- presenta en esta nueva cita de abono 'Problema sinfónico', una obra escrita en 2011 que, tras reposar en el cajón del autor, ve ahora la luz gracias a la complicidad del maestro Salvador Vázquez. La pieza, concebida a modo de poema sinfónico, constituye una nueva toma de posición estética frente a los caminos que ha seguido la música de vanguardia.

Alderete plantea una cuestión fundamental "¿qué impide que no se siga escribiendo al estilo de los grandes, como Shostakovich, Ravel o Prokófiev?". En esta reflexión musical, el compositor sostiene que la música contemporánea "se ha apartado a un mundo mucho más pequeño, más elitista, solamente para entendidos", una experimentación que, en su opinión, "ha terminado por espantar a los oyentes". Frente a ese aparente rupturismo, 'Problema sinfónico' ofrece su propia respuesta.