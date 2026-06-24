La Orquesta de Córdoba presenta la temporada 26/27 con una programación más internacional y ambiciosa

Foto de familia en la presentación de la temporada 26/27 de la Orquesta de Córdoba. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba ha presentado este miércoles la temporada 26/27, que, bajo el título 'Transversal', contará con una programación que incorpora 12 obras nunca antes interpretadas por la formación, refuerza la presencia de artistas nacionales e internacionales y apuesta por grandes desafíos artísticos que consolidan el crecimiento y la proyección de la orquesta.

Así lo ha indicado la formación musical en una nota en la que ha explicado que la nueva temporada ha sido presentada en el Teatro Góngora donde el director titular, Salvador Vázquez, y el gerente, Roberto Pálmer, que han sido los encargados de detallar las nuevas propuestas.

En la presentación han intervenido, además, la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, y el coordinador general de Políticas Culturales del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Miguel Moreno.

En este contexto, Albás ha destacado "la puesta en valor de la Orquesta de Córdoba a nivel internacional", así como "su crecimiento y calidad", mientras que Lucena ha recalcado "el impacto social en la sociedad cordobesa y andaluza" y el "compromiso firme" de la Junta de Andalucía con la formación.

Por su parte, el gerente, Roberto Palmer, ha agradecido al Ayuntamiento de Córdoba y a la Junta de Andalucía su "apoyo constante", y a la Diputación de Córdoba "por propiciar que la orquesta pueda visitar cada año varios municipios de la provincia".

Asimismo, ha felicitado "a la plantilla artística" por "el trabajo que están haciendo", pues "la Orquesta sigue su camino ascendente y cada semana suena mejor, en todas sus secciones". Igualmente, ha agradecido "al equipo de oficina el esfuerzo por hacer posible esta genial temporada que ha diseñado el maestro Salvador Vázquez".

Se trata de "un momento muy importante para la Orquesta de Córdoba y su consolidación como referente a nivel nacional. Esta temporada la Orquesta formará parte de la temporada lírica del Teatro de la Maestranza, en una coproducción conjunta con el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE)", ha señalado Roberto Pálmer.

El director, Salvador Vázquez, ha afirmado que "esta temporada supone un nuevo paso en la evolución de la Orquesta de Córdoba", pues ha preparado "una programación más internacional, diversa y ambiciosa, con grandes retos artísticos y la incorporación de doce obras que serán primera audición para la orquesta, ampliando así nuestro repertorio".

El objetivo es "seguir explorando nuevos caminos sin perder de vista los grandes clásicos, combinando la presencia de artistas internacionales con una destacada participación de intérpretes y creadores españoles y cordobeses". Es una temporada que "refleja la voluntad de la orquesta de seguir creciendo, ampliando horizontes y ofreciendo al público experiencias musicales cada vez más enriquecedoras", ha explicado Vázquez.

Por último, el coordinador general de Políticas Culturales del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Miguel Moreno, ha puesto en valor que "la fidelidad del público que asiste de forma continua demuestra la gran calidad artística de la orquesta, un éxito que es el resultado directo del esfuerzo de los músicos, la dirección y una gestión excelente".

PROGRAMACIÓN

La programación de la nueva temporada incluye 12 programas de abono en el Gran Teatro (seis de ellos con dos días de concierto), tres conciertos extraordinarios y tres espectáculos familiares. Más allá de la temporada de abono, la actividad de la Orquesta de Córdoba se extenderá a través de proyectos educativos y actuaciones en distintos municipios de la provincia y las colaboraciones con otras instituciones culturales y educativas

El proyecto social también sigue avanzando con más conciertos en el Hospital Universitario Reina Sofía (visitando nuevos espacios y centros como Los Morales), nuevos ciclos de música en los barrios y la colaboración con el nuevo Máster en Música de la Universidad de Córdoba (UCO). También continúa el compromiso con el talento joven, incluyendo un nuevo acuerdo con el Concurso Internacional de Contrabajo Massimo Giorgi (Italia).

La Orquesta de Córdoba mantiene un firme compromiso con el talento español y cordobés. Compositores, intérpretes y creadores vinculados a la tierra tendrán una presencia destacada, reafirmando la vocación de la orquesta como embajadora cultural de Córdoba y como plataforma para la difusión del patrimonio musical.

Por el podio pasarán grandes nombres: Naomi Woo, Martin Lebel, Julio García Vico, Audrey Saint-Gil, Wilson Ng, Manuel Hernández-Silva, Gianluca Martinenghi y Sebastian Zinca.

La temporada contará además con la participación de destacados intérpretes nacionales e internaciones como Giuseppe Gibboni, violín, Luka Coetzee, violonchelo; Gile Bae, piano; Sophie Dervaux, fagot; Sara Ferrández, viola; Juan Pérez Floristán, piano; Juan Ferrer, clarinete y Noah Bendix, violín.

El apartado vocal y coral cobrará un protagonismo destacado con la presencia de figuras como Pilar Alva, soprano; Lucía Caihuela, mezzo; Juan Sancho, tenor; Ferran Albrich, barítono; la soprano, Natalia Labourdette, la cantaora Anabel Castillo, que participará en el concierto extraordinario de Navidad y la soprano, Mariola Cantarero, en la Gala de Año Nuevo.

ABONOS

Los precios de esta temporada se mantienen inalterados por segundo año consecutivo, manteniendo los descuentos a jóvenes, mayores de 65, desempleados, grupos, abonados, personas con discapacidad y familias numerosas y monoparentales, poniendo el foco en el plan de mecenazgo que tan buena acogida ha tenido esta temporada, con una nueva familia de micromecenas, colaboradores como el sindicato CSIF y nuevos mecenas como Fundación Caja Rural del Sur; sin olvidar a Fundación Kutxabank, que sigue aumentando su compromiso, y Fundación Unicaja apoyando el ciclo Andalucía Sinfónica, de la Junta de Andalucía.

Como cada año, a partir de septiembre se abrirán los plazos para la renovación y venta de nuevos abonos y localidades. De los 987 abonos de todas las modalidades vendidos en esta temporada, hasta un 48% aplicaron el descuento joven o son del ciclo en familia, mejorando el dato de la temporada anterior y garantizando la sostenibilidad con la creación de nuevas audiencias.

Para la nueva temporada el abono completo estará entre los 96 a 259 euros, y el abono mezzo, para seis conciertos, de 45 a 122 euros. Las localidades se podrán adquirir de diez a 27 euros

Para concluir, cabe señalar que la renovación de abonos será del 2 al 16 de septiembre; mientras que el cambio o mejora de localidad se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre. La venta de nuevos abonos será posible del 19 de septiembre al 14 de octubre.