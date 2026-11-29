El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía andaluza a votar en esta jornada electoral del 29 de noviembre para "ejercer ese derecho democrático importantísimo para la construcción de este país". - UGT-A

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía andaluza a votar en esta jornada electoral del 29 de noviembre para "ejercer ese derecho democrático importantísimo para la construcción de este país".

Tras emitir su voto en el Mercado del Arenal hispalense, el secretario general de UGT-A ha valorado este día como "importante" para Andalucía, para España y "para el conjunto de la sociedad de este país".

"Hoy es el día en el que los ciudadanos decidimos qué futuro y qué proyecto queremos para este país", ha apostillado, al tiempo de felicitar "a todas las personas que están trabajando para llevar a cabo esta votación y, en especial, a las Fuerzas y Seguridad del Estado".