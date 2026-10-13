El otoño "llegará" a Andalucía el fin de semana con un descenso de las temperaturas de hasta 6 grados y precipitaciones

Archivo - Varias persona con impermeable y paraguas. Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas en Andalucía se van a mantener por encima de la media durante esta semana, entre los 32 y los 34 grados de máximas, aunque para el fin de semana se espera "el primer descenso importante de hasta seis grados". De este modo, se situarán en torno a 25 o 26 grados que son "las apropiadas para esta época". No obstante, los descensos, tanto en las máximas como en las mínimas, van a continuar a partir del domingo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

En declaraciones a Europa Press, el delegado en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha detallado que las precipitaciones llegarán a la parte oriental de la comunidad, principalmente en la zona del Mediterráneo, con "más intensidad" en las provincias de Almería, Jaén y Granada.

Por otro lado, en cuanto al viento, el delegado ha informado que "habrá levante en el Estrecho durante esta semana" y que para el fin de semana "se queda variable".