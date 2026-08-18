Otura (Granada) recupera el toque de campanas 'a rebato' como sistema de aviso ante situaciones de emergencia

La Parroquia Nuestra Señora de la Paz de Otura, en colaboración con el Ayuntamiento, impulsa la recuperación del tradicional toque de campanas 'a rebato', una señal sonora que se utilizaba hace décadas para alertar de situaciones de emergencia. - AYUNTAMIENTO DE OTURA

OTURA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

La Parroquia Nuestra Señora de la Paz del municipio granadino de Otura, en colaboración con el Ayuntamiento, ha impulsado la recuperación del tradicional toque de campanas 'a rebato', una señal sonora que se utilizaba hace décadas para alertar de manera rápida a los vecinos y vecinas ante situaciones de emergencia.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio, que señala que la iniciativa permitirá que el municipio vuelva a disponer de este sistema tradicional de aviso, especialmente útil ante terremotos, incendios u otras situaciones de peligro que requieran una comunicación inmediata a la población.

De esta forma, el toque de campanas se incorporará como una herramienta complementaria a los actuales mecanismos de emergencia y comunicación municipal y se utilizará cuando así lo determinen las autoridades competentes.

El alcalde de Otura, Nazario Montes, ha agradecido a la parroquia el impulso de esta iniciativa, y ha destacado el valor de "recuperar una tradición de nuestro municipio y darle, al mismo tiempo, una utilidad plenamente vigente al servicio de la seguridad de nuestros vecinos".

"Las nuevas tecnologías nos ofrecen herramientas fundamentales para informar a la población, pero recuperar el toque 'a rebato' nos permite sumar un mecanismo sencillo, reconocible y con una enorme tradición, que puede contribuir a alertar rápidamente a nuestros vecinos ante una situación de emergencia como los terremotos que hemos vivido esta semana", ha señalado Montes.

SIMULACRO PARA QUE LOS VECINOS RECONOZCAN LA SEÑALA

Con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de las campanas y, especialmente, de que la ciudadanía pueda identificar y familiarizarse con este sonido de alerta, el Ayuntamiento ha realizado un simulacro, advirtiendo a la población de que el sonido de las campanas durante el simulacro no debía generar ninguna alarma entre la ciudadanía.

Nazario Montes ha incidido en la importancia de que los vecinos conozcan de antemano el significado de esta señal: "Queremos que los otureños sepan reconocer el toque a rebato y entiendan que, cuando se active en una situación real, deben estar atentos a las indicaciones que transmitan el Ayuntamiento y los servicios de emergencia".

El alcalde ha agradecido además "la plena disposición y colaboración de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz para recuperar una costumbre que forma parte de nuestra historia colectiva y ponerla al servicio de la prevención y la seguridad de todo el municipio".

Montes agradece igualmente la colaboración de los vecinos y vecinas y recuerda que la recuperación del toque a rebato no sustituye a los sistemas oficiales de emergencia, sino que constituye una herramienta adicional de aviso que podrá emplearse cuando las circunstancias lo aconsejen.