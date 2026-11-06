Pablo García Ruiz, nuevo subdelegado del Gobierno en Granada. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pablo García Ruiz ha sido nombrado subdelegado del Gobierno en Granada, en sustitución de José Antonio Montilla, quien ha ocupado el cargo desde enero de 2024 hasta el pasado 20 de octubre, cuando cesó para ir en las listas del PSOE al Senado por esta provincia.

García Ruiz llega a esta responsabilidad tras una dilatada trayectoria profesional en la Administración General del Estado y con una amplia experiencia en la dirección y gestión de servicios públicos.

García Ruíz es Doctor en Medicina por la Universidad de Granada, especialista en Medicina Interna vía MIR y funcionario de carrera de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social.

Cuenta con una amplia trayectoria profesional en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la valoración médica de incapacidades, la Seguridad Social y la gestión pública. Desde agosto de 2018 ha sido director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Granada.

Anteriormente, ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en esta institución, entre ellos los de subdirector provincial de Gestión de Incapacidades, presidente y vocal ponente del Equipo de Valoración de Incapacidades y médico inspector de la Administración de la Seguridad Social.

Su trayectoria profesional comprende también experiencia clínica hospitalaria. En el ámbito académico, es licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en Medicina por la Universidad de Granada. Asimismo, es diplomado en Valoración Médica de Incapacidades por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y experto universitario en Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid.