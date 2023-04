Pacheco asegura que el acuífero de Doñana "no se toca" y lamenta que el Gobierno "no haya querido dialogar" con la Junta

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que si las aguas superficiales, que tienen que venir de otras reservas diferentes a las de Doñana "una vez que el Gobierno haga las infraestructuras que lleva prometiendo en Huelva desde el año 2018", no llegan, "no habrá agua para nadie, porque el acuífero de Doñana no se toca", al tiempo que ha lamentado la "falta de diálogo" del Ejecutivo central.

En esta línea, el consejero ha recordado, en relación a la proposición de ley que se debate este miércoles en el pleno del Parlamento de Andalucía para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, que "hoy no se aprueba ninguna ley, hoy es la toma en consideración de una proposición de ley que han presentado dos grupos políticos, y ese documento inicia el trámite parlamentario", así lo ha manifestado en un audio difundido a los medios.

"Desde el Gobierno de Andalucía invitamos a todos los grupos a que se presten a enriquecerlo, que hagan sus propuestas, que presenten cuáles son su alternativas", porque "lo cierto es que hasta ahora no hemos escuchado ni una sola por parte de aquellos que están criticando la iniciativa, y eso puede significar que no tienen ningún interés en solucionar el problema o que directamente no saben cómo hacerlo", ha espetado Fernández-Pacheco.

Además, el consejero ha dejado claro que esta proposición de ley "no supone, en absoluto, una amnistía para cualquiera que tenga un proceso sancionador abierto en la actualidad", puesto que "todos los procesos sancionadores que la Junta de Andalucía tiene abiertos, bien en materia forestal o bien en materia de agua, van a seguir su curso y van a culminar. Aquí no se perdona absolutamente a nadie", ha afirmado el consejero.

Asimismo, Fernández Pacheco ha subrayado que la salvaguarda de los valores ecológicos de Doñana para el Gobierno andaluz es "innegociable", y al mismo tiempo ha señalado que "Doñana es la gran joya patrimonial desde el punto de vista ambiental, no solo de Andalucía, sino de toda España y Europa", y "el Gobierno de Juanma Moreno está comprometido, como nunca lo había estado ningún Gobierno regional, con su conservación y con su preservación", ha apuntado.

Por otra parte, el consejero ha criticado que desde el Gobierno de España "no se haya querido negociar en ningún momento con la Junta acerca de Doñana", y en este sentido ha afirmado que se ha reunido con el secretario de Estado en dos ocasiones, "las mismas dos ocasiones que se ha comprometido personalmente conmigo a la convocatoria de comisiones bilaterales técnicas para que los grupos de trabajo, tanto de la Junta como del Gobierno, pudiéramos abordar aquellos aspectos que son relevantes para el presente y el futuro, no solo del espacio natural, sino también de todas las personas que viven en el entorno", ha matizado.

"Comisiones bilaterales técnicas que nunca ha convocado el Ministerio. Si tan preocupados están por Doñana, lo razonable es que convoque a la Junta de Andalucía a una reunión y que juntos desarrollemos el mejor proyecto para la gran joya patrimonial, insisto, que tiene Andalucía y España", ha incidido el consejero.

Por último, Fernández Pacheco ha asegurado que "todas las informaciones que están saliendo diciendo algo diferente a lo que les acabo de manifestar, son manifestaciones políticas con intereses electoralistas que demuestran muy poco interés por Doñana y por su conservación".