Pacientes con artritis destacan en Córdoba la importancia de visibilizar la enfermedad y de promover diagnóstico precoz

El doctor Manuel Romero, jefe de servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba, junto a representantes de Acoare. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Nacional de la Artritis y el inicio de octubre, mes dedicado a esta enfermedad, el Hospital Quirónsalud Córdoba ha acogido este jueves y viernes mesas informativas de la Asociación Cordobesa de Enfermos de Artritis Reumatoide (Acoare). El objetivo es sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, favorecer su conocimiento y recordar la importancia del diagnóstico precoz.

Según ha informado la institución sanitaria en una nota, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que provoca inflamación crónica en las articulaciones --principalmente manos, muñecas y rodillas-- y que, sin tratamiento, puede ocasionar deterioro progresivo. Aunque suele aparecer en la mediana edad y es más frecuente en mujeres, cada paciente presenta una evolución diferente.

En paralelo, la espondiloartritis agrupa patologías como la artritis psoriásica o la espondilitis anquilosante, que afectan sobre todo a la columna y a grandes articulaciones, con manifestaciones clínicas y abordajes terapéuticos específicos.

El diagnóstico temprano y el comienzo del tratamiento adecuado pueden modificar su evolución posterior de la enfermedad, ya que actuar en las primeras fases permite controlar antes la inflamación y reducir el riesgo de que se produzca un daño articular irreversible. En los primeros meses tras la aparición de los síntomas se pueden obtener los mejores resultados, gracias a tratamientos eficaces modificadores de la enfermedad, capaces de controlar la inflamación y prevenir daños irreversibles en las articulaciones. Hoy en día los pacientes con artritis inflamatoria pueden llevar una vida activa, trabajar, hacer deporte o planificar su vida diaria.

Las asociaciones como Acoare, además de dar visibilidad a estas enfermedades, proporcionan apoyo emocional y un espacio para compartir experiencias, contribuyendo a reducir el aislamiento que muchas veces acompaña a las patologías crónicas.

El Hospital Quirónsalud Córdoba dispone de una consulta especializada en artritis y espondiloartritis, donde los pacientes reciben una atención integral y personalizada. Asimismo, cuenta con una unidad de Reumatología Pediátrica dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes en niños y adolescentes hasta los 14 años.