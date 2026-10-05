Adelanto de las elecciones: cuándo serán las elecciones generales de 2026 en España y cuáles son las fechas clave

Urna electoral - AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026. La convocatoria activa el calendario previsto por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que, en caso de disolución anticipada, los comicios deben celebrarse 54 días después de la convocatoria.

El anuncio llega después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. El primero, que incluía medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables, decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN; el segundo, sobre la renovación automática de los contratos de alquiler, fue rechazado también por PNV y Coalición Canaria.

Con la convocatoria se pone en marcha una cuenta atrás con varias fechas clave fijadas por la LOREG: desde el día de las elecciones hasta el inicio de la campaña o los plazos para presentar y proclamar las candidaturas.

¿QUÉ PASA AHORA TRAS EL ANUNCIO DEL ADELANTO DE LAS ELECCIONES?

La convocatoria de unas elecciones generales se realiza mediante real decreto. En caso de disolución anticipada de las Cortes, el propio decreto de disolución incluye la convocatoria de las nuevas elecciones al Congreso y al Senado.

Ese decreto se publica en el BOE al día siguiente de su expedición y entra en vigor el mismo día de su publicación. A partir de entonces comienza formalmente el proceso electoral.

¿CUÁNDO SERÁN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2026?

En caso de disolución anticipada, la LOREG establece que las elecciones deben celebrarse 54 días después de la convocatoria. Por tanto, si el decreto de disolución y convocatoria se expide este lunes 5 de octubre y se publica en el BOE el martes 6, las elecciones se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA CAMPAÑA ELECTORAL?

La campaña electoral comienza el día 38 posterior a la convocatoria, dura 15 días y termina a las 00.00 horas del día inmediatamente anterior a la votación.

Con una convocatoria publicada el 6 de octubre, la campaña comenzará el 13 de noviembre y terminará a las 00.00 horas del 28 de noviembre, dando paso a la jornada previa a la votación del domingo 29.

¿CUÁNDO SE PRESENTAN Y PROCLAMAN LAS CANDIDATURAS?

La LOREG establece que las candidaturas se presentan entre los días 15 y 20 posteriores a la convocatoria. Las juntas electorales realizan posteriormente la proclamación de los candidatos el día 27 y las candidaturas proclamadas se publican al día siguiente.