Al banquillo un teniente general por recomendar a un amigo para realizar obras en varias comandancias

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita un año de prisión para un teniente general de la Guardia Civil acusado de recomendar a un amigo para realizar obras de mejora en las fachadas de varias comandancias de la Guardia Civil que fueron ejecutadas de forma "inadecuada" al carecer el contratista de la técnica necesaria para la colocación del corcho proyectado.

La Fiscalía acusa a ambos de un delito de cohecho y reclama para ambos acusados la pena de un año de prisión. Un jurado popular juzgará los hechos a partir del próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el escrito de acusación, el teniente general, que tenía capacidad para descentralizar crédito destinado a gastos de la organización periférica de la Guardia Civil, se habría aprovechado de esta circunstancia, "con el ánimo de obtener un enriquecimiento injusto", para dirigirse entre octubre y noviembre de 2016 a distintas comandancias y ofrecerles una descentralización de crédito para la realización de obras de pintura en los cuarteles.

Al mismo tiempo, les proponía como contratista a una persona de su confianza que, según trasladaba, estaba introduciendo en el mercado un producto novedoso, el corcho proyectado, que podía solucionar los problemas de humedades de las fachadas.

Las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén y Santa Cruz de Tenerife, así como la Zona de Murcia y la Jefatura de Asuntos Económicos, dieron el visto bueno a la propuesta, según sostiene la Fiscalía.

El contratista recomendado era el otro acusado, A. R. T., administrador de tres empresas que entre noviembre y diciembre de 2016 facturaron a las distintas comandancias por estos trabajos un total de 1.382.873,52 euros.

La Fiscalía sostiene que "muchas de estas obras" fueron ejecutadas de forma "inadecuada" porque el acusado "carecía de la técnica de colocación del corcho proyectado", lo que habría causado "un gran perjuicio a la Guardia Civil".