Pantalla gigante en la explanada del Palacio de Congresos de Granada para el España-Francia de este martes

Pantalla gigante en la explanada del Palacio de Congresos para el España-Francia de este martes. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha informado de que este martes, desde las 20,00 horas, granadinos y visitantes podrán disfrutar del partido de Semifinales de la Copa del Mundo de Fútbol que enfrentará a Francia y España en una pantalla gigante colocada, de nuevo, en la explanada del Palacio de Congresos.

La zona estará operativa una hora antes del partido, que arranca a las nueve de la nocha y se disputará en el Estadio de Dallas, después de que 'La Roja' venciera la semana pasada a Bélgica.

La colocación de pantallas gigantes volverá a repetirse este martes en numerosas plazas, calles e instalaciones deportivas de la provincia para que los ciudadanos puedan animar a la Selección y seguir el partido.