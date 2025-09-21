El Parlamento agiliza la tramitación de leyes del Gobierno andaluz a menos de un año de las elecciones

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz tiene actualmente en tramitación tres proyectos de ley aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta para los que se ha optado por el procedimiento de urgencia, que acorta a la mitad los plazos ordinarios, y ello en un contexto marcado por la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, que tocarían en torno al mes de junio de 2026, cuatro años después de las del 19 de junio de 2022 en las que venció el PP-A de Juanma Moreno con mayoría absoluta.

En concreto, los proyectos de ley con tramitación en curso actualmente en el Parlamento andaluz por el procedimiento urgente son los de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía; de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía, y de Vivienda de Andalucía, según la información disponible en el portal web de la Cámara autonómica consultado por Europa Press.

Junto a ellos, el Parlamento tramita también actualmente otro proyecto de ley de la Junta que, en ese caso, sigue el procedimiento ordinario, y que ya superó su debate de totalidad el pasado mes de junio.

Se trata del proyecto de Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía, y es la única de las cuatro leyes del Ejecutivo andaluz con tramitación en curso en la Cámara autonómica que se aprobó en Consejo de Gobierno antes del verano; en su caso, en abril, toda vez que las otras tres iniciativas recibieron 'luz verde' del Ejecutivo andaluz entre el pasado mes de julio y el actual de septiembre.

La tramitación de un asunto por el "procedimiento de urgencia" en el Parlamento puede acordarse por parte de la Mesa de la Cámara "a petición del Consejo de Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de la décima parte de los diputados", y conlleva que los plazos tengan "una duración de la mitad de los establecidos con carácter ordinario", según recoge el Reglamento del Parlamento en sus artículos 98 y 99.

En el caso del proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, la tramitación por el procedimiento de urgencia se ha acordado a petición de los diputados del Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta --merced a sus 58 escaños-- en esta legislatura, y precisamente este próximo miércoles, 24 de septiembre, afrontará su debate de totalidad en el Pleno del Parlamento, sin que se hayan registrado enmiendas de totalidad al mismo.

En cambio, la tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de Ley de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía ha sido a solicitud del Consejo de Gobierno de la Junta, según se desprende de la documentación publicada en el Boletín Oficial del Parlamento consultada por Europa Press.

PENDIENTE LA TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2026

Junto a estas leyes, el Parlamento deberá tramitar durante el actual periodo de sesiones --que ha comenzado este mes de septiembre y se prolongará hasta diciembre--, el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año 2026, para cuya tramitación ya hay unas fechas previstas en el calendario de trabajo de la Cámara legislativa.

Así, la presentación del proyecto del Presupuesto está prevista para el día 29 de octubre, miércoles, mientras que las comparecencias de consejeros para dar cuenta del mismo comenzarían el viernes 31 de octubre y se prolongarían a los días 3 y 4 de noviembre.

El debate de totalidad del Presupuesto de 2026 se celebrará en el marco del Pleno fijado para los días 12 y 13 de noviembre, si se cumple la programación prevista. Si el proyecto supera dicho debate, algo previsible con el apoyo al menos de la mayoría absoluta del PP-A, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas parciales que finalizará el día 24.

En esa misma semana de noviembre se celebrará el segundo Pleno previsto para dicho mes, entre los días 26 y 27, la víspera de que la mesa de la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, el 28 de noviembre, califique las enmiendas parciales presentadas al proyecto de Presupuestos.

Ya en diciembre está previsto que se celebre el debate final del proyecto de Presupuestos, que se prolongaría entre los días 17 y 18, coincidiendo con el último Pleno del año, con el que se cerrará el periodo de sesiones correspondiente al último cuatrimestre del año 2025.

Cuando la XII legislatura del Parlamento andaluz afronta su recta final, cabe recordar también que el Reglamento de la Cámara especifica, en su artículo 192, que "al final de cada legislatura caducarán todos los trámites parlamentarios pendientes de examen y de resolución por el Parlamento, excepto aquellos que corresponda conocer a la Diputación Permanente o deban prorrogarse por disposición legal".