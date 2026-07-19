El Parlamento andaluz afronta esta semana tras el pacto de PP y Vox la segunda dimisión de un presidente en su historia

La vicepresidenta primera del Parlamento andaluz, Ana Mestre, y el presidente, Jesús Aguirre, en una foto de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz celebrará este próximo jueves, 23 de julio, una sesión en la que, entre otras cuestiones, abordará los cambios previstos en su Mesa derivados del pacto de gobierno suscrito entre el PP-A y Vox, que conllevan que Jesús Aguirre deje la presidencia para la que reelegido el pasado 11 de junio y sea relevado por la actual vicepresidenta primera, Ana Mestre, quien, a su vez, dejará vacante un puesto que irá a parar a manos de Vox.

Y es que el acuerdo de gobierno que el PP-A y Vox firmaron el pasado 2 de julio, y que posibilitó ese mismo día la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, incluye que la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento quede para un representante de Vox.

Ello obliga a hacer cambios en la composición del órgano de gobierno de la Cámara, toda vez que, en la sesión constitutiva de la XIII legislatura, la Mesa quedó conformada por cinco representantes del PP-A --entre quienes figuraban los citados Jesús Aguirre y Ana Mestre, además de Manuel Andrés González como vicepresidente tercero, y José Ramón Carmona y Julia Ibáñez como secretarios--, y dos del PSOE-A; en concreto, Fernando López Gil como vicepresidente segundo y Olga Manzano como secretaria segunda.

De este modo, y después de que PP-A y Vox no se pusieran de acuerdo para conformar la Mesa, tanto dicho segundo grupo, como los de Adelante Andalucía y Por Andalucía quedaron fuera de su composición, si bien posteriormente se acordó la inclusión de un representante de cada uno de sus grupos como vocales, con voz pero sin voto.

Por parte de Vox, entraba a formar parte de la Mesa con esa condición de vocal la diputada por Granada Beatriz Sánchez, que será la parlamentaria a la que está previsto que postule su grupo como nueva vicepresidenta primera en sustitución de Ana Mestre.

Para materializar ese relevo, Jesús Aguirre presentó esta semana su renuncia como presidente del Parlamento, que se hará efectiva en el Pleno de este jueves día 23, de modo que en él habrá que votar a un nuevo presidente, cargo para el que el Grupo Popular, que cuenta con 53 escaños, dos menos de los que otorgan mayoría absoluta, ya ha anunciado que va a proponer a Ana Mestre.

Jesús Aguirre ya dedicó unas palabras de despedida de su cargo en la reunión de la Junta de Portavoces del pasado miércoles que validó el orden del día del Pleno del jueves, en el que también se elegirá a los nueve senadores andaluces por designación autonómica, entre los que está previsto que figure el propio presidente saliente a propuesta del Grupo Popular.

SEGUNDA DIMISIÓN DE UN PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

La dimisión de Jesús Aguirre es la segunda de un presidente del Parlamento andaluz que se conoce en la historia de la institución, tras la del socialista Ángel López que se produjo en la segunda legislatura, en el año 1988, cuando fue sustituido por José Antonio Marín Rite, que repitió en el cargo en la siguiente legislatura.

Además, existen otros precedentes de cambios en la Mesa del Parlamento andaluz a lo largo de la historia de la institución, si bien no en la presidencia, sino en otros puestos, y por causas diversas; en concreto, por una dimisión, un fallecimiento y un recurso de amparo que interpuso en el año 2015 ante el Tribunal Constitucional (TC) la diputada del PP-A Patricia del Pozo.

El Reglamento del Parlamento dedica el capítulo primero de su Título Tercero a la Mesa de la Cámara, en el que se reconoce la posibilidad de que se produzcan "vacantes" en dicho órgano rector, y el procedimiento que se debe seguir para cubrirlas.

Así, el artículo 37, consultado por Europa Press, determina que "las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la legislatura serán cubiertas en la forma establecida en los artículos anteriores, adaptados en sus previsiones a la realidad de las vacantes que se deban cubrir".

En los "artículos anteriores" a los que se alude en ese punto del Reglamento se describe el procedimiento de votaciones como las que se realizaron el 11 de junio en la sesión constitutiva para elegir a los siete miembros de la Mesa, es decir, por llamamiento individual de los diputados y en urna.

En el mismo año en el que dimitió Ángel López, en 1988, en enero, falleció un miembro de la Mesa; en concreto, el parlamentario del PSOE por Almería Antonio García, que en aquel momento era secretario primero de dicho órgano del Parlamento. Fue sustituido en dicha responsabilidad, el 9 de febrero, por el también diputado socialista almeriense Francisco Jesús Díaz.

Posteriormente, en febrero del año 2001, en la sexta legislatura, el entonces diputado del PSOE-A Rafael Centeno dimitió como parlamentario y vicepresidente tercero de la Mesa y fue sustituido en dicho puesto del órgano rector por la representante socialista Petronila Guerrero.

El precedente más reciente de cambio en la composición de la Mesa del Parlamento se registró como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que en el año 2016 estimó un recurso de amparo interpuesto por la diputada del PP-A Patricia del Pozo, actual consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte del Gobierno andaluz.

Sucedió en la décima legislatura, que transcurrió entre marzo de 2015 y diciembre de 2018, cuando la Mesa del Parlamento quedó constituida con el socialista Juan Pablo Durán como presidente; los diputados Teresa Jiménez (PSOE-A), Esperanza Oña (PP-A) y Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe (Podemos) como vicepresidentes primero, segundo y tercero, respectivamente, y los parlamentarios Verónica Pérez (PSOE-A), Julio Díaz (Ciudadanos) y José Antonio Castro (IU) como secretarios primero, segundo y tercero, respectivamente.

Patricia del Pozo presentó un recurso de amparo ante el TC tras la sesión constitutiva de la X legislatura, que se llevó a cabo el 16 de abril de 2015, y en la que la diputada 'popular' fue la segunda candidata a ocupar una secretaría de la Mesa más votada, por lo que le hubiera correspondido ser elegida como secretaria segunda, si bien el presidente de la sesión constitutiva, que era el diputado del PSOE-A Luis Pizarro por ser el de mayor edad, esgrimió lo recogido en el Reglamento acerca de que todos los partidos con grupo parlamentario deben estar presentes en la Mesa para excluir de dicho órgano a Patricia del Pozo --toda vez que el PP-A ya contaba con una representante, que era Esperanza Oña como vicepresidenta segunda--, e incluir en el mismo al parlamentario de IU José Antonio Castro.

El alto tribunal declaró "vulnerado el derecho" de Patricia del Pozo a ejercer sus funciones representativas y reconoció su "derecho a formar parte de la Mesa del Parlamento andaluz como secretaria segunda", anulando ese acuerdo que proclamó como secretarios a Verónica Pérez, Julio Díaz y el citado José Antonio Castro.

Así, el Parlamento se vio en enero de 2017 obligado a modificar la composición de su Mesa "en cumplimiento de la sentencia" del TC para dar entrada a Patricia del Pozo como secretaria segunda, y excluir de este órgano a José Antonio Castro, que desde entonces permaneció presente en la Mesa como vocal, con voz pero sin voto.

ANA MESTRE, CANDIDATA A LA PRESIDENCIA

Quien está previsto que sea elegida como nueva presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1981, y antes de ser vicepresidenta primera de la Cámara en la XII legislatura, fue delegada de la Junta en Cádiz.

A lo largo de su trayectoria política, también ha sido concejal en el Ayuntamiento de Cádiz, candidata a la Alcaldía de Sanlúcar de Barrameda y diputada provincial en la Diputación de Cádiz y, de confirmarse su elección, se convertirá en la cuarta mujer que preside el Parlamento andaluz, tras las socialistas Mar Moreno y Fuensanta Coves y la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet.