El Parlamento andaluz aprueba este miércoles dos leyes de Agricultura y Medio Ambiente y debate la ILP de mareas blancas

Pleno del Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía acogerá este miércoles, 26 de noviembre, los debates finales de dos leyes impulsadas por las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente de la Junta, así como debatirá la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de "recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía", promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, sobre la que el Ejecutivo andaluz del PP-A no ha manifestado criterio previo, ni favorable ni desfavorable a su tramitación.

Así se dio a conocer la semana pasada, cuando la Junta de Portavoces fijó el orden del día del Pleno de esta semana, que en esta ocasión se desarrollará durante tres jornadas en vez de en dos como es lo habitual, y que comenzará este miércoles, a las 16,00 horas, con los debates finales de los dos referidos proyectos de ley.

En concreto, primero se debatirá el proyecto de Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía, con la que la Junta pretende "contribuir a un desarrollo más sostenible y equilibrado de Andalucía mediante el impulso del crecimiento del consumo interno de estos alimentos para alinear la demanda con la oferta andaluza actual", según expuso el Gobierno andaluz tras dar 'luz verde' al proyecto el pasado mes de abril.

Seguidamente, se procederá al debate final del proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, impulsada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y que contempla la creación de cuatro cuerpos específicos de Agentes de Medio Ambiente --Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo--, que actuarán como "policía medioambiental al servicio de la ciudadanía", y que tendrán "definidos con claridad su estatuto jurídico, funciones y sistema de acceso, con el fin de consolidar un colectivo profesional altamente cualificado, eficaz y reconocido", según explicaron desde la Junta cuando se aprobó en Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley, a finales del pasado mes de julio.

DEBATE DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR SOBRE SANIDAD

Después de estos debates finales se sustanciará el de la toma en consideración de la proposición de ley, de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía, promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía.

El texto de esta ILP, consultado por Europa Press, parte de la premisa de que, "desde el año 2019" --cuando el líder del PP-A, Juanma Moreno, fue investido por primera vez como presidente de la Junta--, "se ha hecho más intenso" el "deterioro de la sanidad pública" en Andalucía.

Los promotores de la ILP sostienen que "el modelo de gestión que desde esa fecha se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado".

POR UNA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SALUD DE ANDALUCÍA

"Las decisiones privatizadoras se acumulan en este periodo", y "las listas de espera sanitarias, tanto las diagnósticas como las quirúrgicas, se han visto incrementadas de forma escandalosa", según se advierte en la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa, que propone "una nueva legalidad que dé fin al deterioro presente de la sanidad" mediante una serie de modificaciones de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía.

Se trata de modificaciones encaminadas a "poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la administración sobre la sanidad pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado", según se avanza en la exposición de motivos.

De esta manera, la ILP consta de un artículo único, de modificación de dicha Ley de Salud de Andalucía, de forma que en dicha norma se determine que "el sistema sanitario público de Andalucía" se caracterizará por "la extensión de sus servicios a toda la población; el aseguramiento único y público y la financiación pública del sistema; el uso preferente de los recursos sanitarios públicos en la provisión de los servicios", y "la prestación de una atención integral de la salud, procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados".

Además, entre otras cuestiones, la ILP propone que la Ley de Salud de Andalucía fije que "la red de atención primaria tendrá un dimensionamiento de personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria a demanda en un plazo no superior a 48 horas y en la atención programada se respete el criterio facultativo que lo designa", así como que se garantice "una atención sanitaria hospitalaria con una lista de espera inferior a 30 días para consultas, tanto primeras como sucesivas, y para intervenciones quirúrgicas inferior a 60 días".

Finalmente, el texto de la ILP plantea que la ley recoja que, en la sanidad andaluza, "el régimen de concierto será incompatible con la percepción de subvenciones destinadas a la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto del concierto", y "la Consejería de Salud adoptará las medidas necesarias para auditar la calidad asistencial, la equidad en el acceso y el coste económico de los servicios y centros financiados con dinero público y sometidos a gestión privada, incluyendo los servicios considerados no sanitarios".

LA VÍSPERA DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD

Tras esta primera jornada, el Pleno se retomará el jueves, 27 de noviembre, a partir de las 12,00 horas, con el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que abrirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con una intervención sin límite de tiempo tras la que se suspenderá la sesión hasta las 16,00 horas.

Será entonces el momento de las intervenciones de los grupos parlamentarios de oposición al Gobierno andaluz, que debatirán con el presidente de la Junta en turnos consecutivos, comenzando por el PSOE-A, al que seguirán los portavoces de los grupos Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

La sesión plenaria se suspenderá de nuevo tras el debate de Juanma Moreno con el grupo de Adelante Andalucía, y se retomará el viernes, 28 de noviembre, a partir de las 10,00 horas, con la intervención del Grupo Popular, en cuya mayoría absoluta se apoya el Gobierno de Juanma Moreno en esta legislatura.

Posteriormente, los grupos podrán presentar a la Mesa de la Cámara un máximo de 35 propuestas de resolución cada uno de ellos, "congruentes con la materia objeto del debate y que no signifiquen moción de censura al Consejo de Gobierno", que se votarán antes de dar por concluido el debate y, con él, la sesión plenaria de esta semana.