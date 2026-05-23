El Parlamento andaluz debe renovar el Consejo Audiovisual y el consejo de la RTVA en un año como máximo tras conformarse

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, presiden el acto de toma de posesión del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, y de miembros del consejo de RTVA y del CAA. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO - Archivo

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz debe renovar la composición del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) "en el plazo máximo de un año desde su constitución", prevista para el próximo 11 de junio, tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así se desprende de la legislación que regula el Consejo Audiovisual y la RTVA, consultada por Europa Press, que precisa que el mandato de los miembros de ambos órganos de extracción parlamentaria se acompasa al de la legislatura correspondiente, de forma que vence con la disolución del Parlamento al convocarse elecciones, si bien continúan ejerciendo su labor en funciones hasta la elección de los nuevos consejos.

La Ley 2/2019, de 26 de junio, modificó las leyes 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y la 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

En función de este marco legal, el Consejo Audiovisual Andaluz "estará integrado por nueve miembros elegidos por el Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, respetando la paridad de género", y su presidente "será propuesto por el propio Consejo Audiovisual de Andalucía, de entre los miembros del mismo, y nombrado por el Consejo de Gobierno".

La duración del mandato de los miembros del Consejo Audiovisual "será el de la legislatura", de modo que éstos, incluido quien ostente su presidencia, "serán nombrados por periodo igual al de la legislatura y podrán ser reelegidos", si bien, "una vez agotado el mandato, continuarán ejerciendo sus funciones hasta la elección del nuevo Consejo", según precisa la misma ley, que determina además que "el Parlamento de Andalucía procederá a dicha elección en el plazo máximo de un año desde su constitución".

CONSEJO DE LA RTVA

Respecto a la RTVA, la ley tal como quedó modificada determina que "será el Parlamento de Andalucía quien elija a la persona titular de la Dirección General de la RTVA, a las personas integrantes de su Consejo de Administración y a la persona titular de su Presidencia".

"Tanto en la composición de ese Consejo como en la del Consejo Asesor se observará la composición equilibrada entre hombres y mujeres", puntualiza también la ley, que, en línea con lo que se establece para el CAA, indica asimismo que "la duración del mandato de las personas integrantes de esos órganos finalizará en el momento de publicación en el BOJA del decreto de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones correspondiente".

Asimismo, la normativa detalla que el Consejo de Administración de la RTVA "se compone de nueve miembros, todos ellos con reconocida cualificación y experiencia profesional, debiéndose respetar el principio de paridad de género".

Asimismo, "las organizaciones sindicales con representación en la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía podrán elevar propuesta al Consejo de Administración para el nombramiento de un representante permanente de los trabajadores, que no tendrá la condición de consejero, pudiendo asistir a las sesiones con voz, pero sin voto", agrega la misma normativa, que puntualiza que "el Consejo de Administración deberá ratificar su nombramiento en la primera sesión que se celebre desde la recepción de dicha propuesta".

El Parlamento, "por mayoría de tres quintos, elegirá entre los nueve miembros electos del Consejo de Administración a quien desempeñe la Presidencia de dicho órgano", detalla la normativa reformada en 2019, que igualmente determina que el mandato de los consejeros y de "quien ejerza su Presidencia finalizará en el momento de publicación en el BOJA del decreto de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones correspondiente".

"Este mismo plazo será de aplicación al representante de los trabajadores" en el consejo de la RTVA, precisa la ley, que también confirma que, "una vez agotado el mandato", los consejeros "continuarán ejerciendo sus funciones hasta el nombramiento de los nuevos miembros", y "el Parlamento de Andalucía procederá a dicha elección en el plazo máximo de un año desde su constitución".

Asimismo, "el mandato de la persona titular de la Dirección General de la RTVA será el de la legislatura y podrá ser renovado por periodos iguales".

EL PARLAMENTO RENOVÓ AMBOS ÓRGANOS EN OCTUBRE DE 2022

En la última legislatura, el Pleno del Parlamento renovó la composición del consejo de la RTVA y del CAA en una sesión en octubre de 2022, tres meses después de su constitución, en julio de aquel año, tras las elecciones que se celebraron el 19 de junio.

De esta manera, el Pleno del Parlamento acordó entonces la reelección de Juan de Dios Mellado como director general de la RTVA, a propuesta del PP-A, así como procedió a la renovación de los nueve miembros de su consejo de administración y del Consejo Audiovisual de Andalucía tras un pacto alcanzado por el Grupo Popular con el Grupo Socialista y con el de Vox.

En virtud de estos acuerdos, cinco de los nueve miembros del consejo de la RTVA y otros tantos del Consejo Audiovisual fueron elegidos a propuesta del Grupo Popular, mientras que el Grupo Socialista postuló a tres de los representantes de cada uno de dichos dos órganos de extracción parlamentaria, y Vox al restante miembro del consejo de la RTVA y del CAA.

En concreto, a propuesta del PP-A fueron elegidos en el Pleno del Parlamento como consejeros de la RTVA Rafael Porras --designado además como presidente del consejo de administración--; Mariví Romero Pérez --que repetía respecto a la anterior legislatura--, Elena Segura Quijada, Curro Rodríguez Roa y Andrés Muriel Cabello.

A propuesta del PSOE-A, el Pleno del Parlamento eligió como consejeros de la RTVA a la exsecretaria general del PSOE de Sevilla Verónica Pérez --que renunció a esta plaza en febrero de 2025 para cubrir el escaño que dejó vacante el socialista Juan Espadas--, al exconsejero de Cultura, exportavoz de la Junta de Andalucía y exsenador Miguel Ángel Vázquez, y a la periodista Eva Suárez.

Finalmente, el Parlamento también eligió como consejero de la RTVA, a propuesta de Vox, al periodista Álvaro Zancajo.

Respecto al Consejo Audiovisual de Andalucía, el Pleno procedió a la elección, como consejeros a propuesta del PP-A, del periodista José Francisco Domínguez del Postigo, Domi del Postigo --que asumió además la presidencia de este órgano en sustitución de Antonio Checa--, así como de Mateo Rísquez Madridejos, Pilar Jimeno Llerena --ambos repetían como miembros del CAA--, la exconsejera de la Junta Rocío Ruiz Domínguez, y Álvaro Ybarra Pacheco, exdirector de 'ABC de Sevilla'.

De igual modo, y tras proponerlos el Grupo Socialista, el Pleno eligió como miembros del Consejo Audiovisual a la exsecretaria general del partido en Granada y exvicepresidenta del Parlamento Teresa Jiménez, a la exdecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla Mar Ramírez, y a la periodista Isabel Pedrote. Y, a propuesta de Vox, al periodista Ignacio González.