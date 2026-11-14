El Parlamento andaluz fija que las enmiendas al Presupuesto se presenten vía electrónica tras el "éxito" de 2025

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía, portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, interviene en el debate del proyecto de Ley del Presupuesto 2026 en el Pleno del Parlamento. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado que "las enmiendas al articulado y las enmiendas parciales al estado de ingresos y al estado de gastos del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía" de 2027 "se presentarán, con carácter general, mediante la herramienta electrónica de enmiendas proporcionada a los grupos parlamentarios" por parte de la Cámara autonómica, que permite su "remisión directa" al Registro electrónico de la institución, y de la que el pasado año se desarrolló una primera experiencia que culminó con "éxito".

Así se recoge en un acuerdo de la Mesa, con fecha del pasado 11 de noviembre, mediante el que "se ordena la presentación y gestión por medios electrónicos de las enmiendas parciales al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía", consultado por Europa Press tras su publicación en el boletín oficial de la Cámara.

En dicho acuerdo se recoge que en el pasado año 2025 se introdujo la presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía "por medios electrónicos", lo que "fue posible gracias a una nueva herramienta de registro masivo que permitió conectar la aplicación de enmiendas utilizada" en la Cámara "a tal fin con el Registro electrónico del Parlamento".

"Esta primera experiencia de remisión de enmiendas por medios telemáticos en el Parlamento de Andalucía constituyó un éxito y facilitó tanto la presentación de las enmiendas a los grupos parlamentarios como la gestión de dichas enmiendas por parte del Registro y de los servicios de la Cámara", se valora en el acuerdo de la Mesa adoptado esta semana.

En esta resolución se precisa que la presentación por medios telemáticos de las indicadas enmiendas fue regulada mediante un acuerdo que "acotaba su ámbito" al proyecto de Presupuestos del año 2026; es decir, con un "limitado ámbito temporal" que ha llevado a la Mesa a "atender" con este nuevo acuerdo "la necesidad de regular la presentación por medios telemáticos de las enmiendas" al proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2027.

"Dada la voluntad de consolidar los medios telemáticos como el instrumento ordinario para la presentación de enmiendas", el acuerdo de este pasado 11 de noviembre "no acota su ámbito al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el indicado año" de 2027, sino que se aprueba "con el propósito de regular la presentación de enmiendas por medios telemáticos al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma con vigencia indefinida, lo que evitará, por tanto, la necesidad de aprobar cada año un acuerdo similar para el mismo fin", se razona en esta resolución.

LA PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS VÍA PAPEL SERÁ EXCEPCIONAL

De esta manera, el Parlamento apuesta con este acuerdo por que la presentación de enmiendas por medios electrónicos sea la "modalidad general" por la que se opte, tanto en lo relativo "al articulado como al estado de ingresos y al estado de gastos" del proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta, de manera que "la modalidad tradicional de presentación de enmiendas en papel queda condicionada a la concurrencia de causas excepcionales y ajenas a la voluntad del Parlamento de Andalucía y de los grupos parlamentarios, que pudieran, de manera fortuita, impedir el uso efectivo de los medios electrónicos a tal fin".

En concreto, en el acuerdo se determina que la "presentación en papel" de enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos "solamente se admitirá, de forma excepcional, en el caso de que concurran causas ajenas a la voluntad de un grupo parlamentario que le impidan presentar las enmiendas a través de los medios electrónicos indicados" en esta resolución, "o bien se produzca alguna circunstancia de carácter técnico que imposibilite la presentación de dichas enmiendas a través de los mencionados medios electrónicos".

Precisan desde la Mesa en ese punto que "el grupo parlamentario afectado deberá justificar las causas o circunstancias que le hubieran impedido presentar sus enmiendas a través de medios electrónicos".

Desde la Mesa del Parlamento argumentan además que, "con el sistema que ahora se implanta definitivamente, serán las herramientas de presentación de enmiendas y de registro electrónico las encargadas de llevar a cabo la numeración de las enmiendas, lo que facilitará en gran medida el arduo trabajo de gestión que tradicionalmente implicaba la numeración del ingente volumen de enmiendas que se presenta al Proyecto de Ley del Presupuesto".

Agrega el acuerdo que, "con el sistema de presentación electrónica de enmiendas al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, el Parlamento de Andalucía se incorpora a la dinámica, cada vez más extendida en las cámaras legislativas de otras comunidades autónomas, de encauzar por medios electrónicos la gestión de las iniciativas parlamentarias, para aprovechar las ventajas que ofrece el uso de tales medios en términos de facilidad de gestión, de anticipación de la puesta de las enmiendas a disposición de los grupos parlamentarios y de sostenibilidad medioambiental".

Este acuerdo produce "efectos" desde el "día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía", y debe ser "comunicado a los grupos parlamentarios".