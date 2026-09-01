El Parlamento andaluz iza este miércoles en su fachada la bandera de Ceuta en "solidaridad con el pueblo ceutí"

Archivo - La bandera de Andalucía ondea ante la fachada del Parlamento. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bandera de la ciudad autónoma de Ceuta ondeará este miércoles, 2 de septiembre, en la fachada exterior del edificio que es sede del Parlamento de Andalucía como "muestra de solidaridad y apoyo al pueblo ceutí".

El acto coincide con la celebración del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y está programado para las 9,30 horas en la fachada exterior del antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, que alberga la sede del Parlamento andaluz.

A esa hora, la presidenta del Parlamento, Ana Mestre (PP-A), izará la bandera de Ceuta en ese gesto de "solidaridad y apoyo al pueblo ceutí", según han explicado desde la Cámara andaluza.

No obstante, se trata de una iniciativa que no cuenta con el apoyo unánime de los grupos parlamentarios, ya que tanto el PSOE-A como Adelante Andalucía y Por Andalucía se han desmarcado de la misma y han anunciado que no la secundarán, al entender que se trata de un acto instrumentalizado por el PP-A. En cambio, desde Vox sí han confirmado que su grupo estará presente en el izado de la bandera.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, criticó este pasado lunes en una entrevista en la Cadena SER que la presidenta del Parlamento había decidido "unilateralmente" la celebración de este acto que, además, había hecho "coincidir" con las movilizaciones convocadas ese mismo día ante los ayuntamientos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que preside la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP).

Por su parte, el portavoz Por Andalucía, Antonio Maíllo, anunció este pasado lunes que a la misma hora en la que estaba convocado el izado de bandera, su grupo presentaría una iniciativa en el Parlamento en la que exige al Gobierno de la Junta que "asuma y acoja a cuantos inmigrantes sean necesarios para destensar la situación en Ceuta".

En concreto, el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) ha convocado a los medios de comunicación a las 9,50 horas de este miércoles para registrar una proposición no de ley (PNL) 'en Solidaridad con Ceuta y a la colaboración de la Junta de Andalucía con la Ciudad Autónoma ante la situación derivada de la crisis migratoria'.