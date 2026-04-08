El Parlamento andaluz se suma al manifiesto en defensa de los derechos e inclusión de las personas con autismo

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en el centro de la imagen con motivo de la lectura del manifiesto titulado 'No invisibles: por los derechos y la inclusión de las personas autistas'. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha celebrado este miércoles un acto para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que tiene lugar cada 2 de abril, en el que los representantes de la asociación Autismo Andalucía han leído un manifiesto titulado 'No invisibles: por los derechos y la inclusión de las personas autistas'.

El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha estado presente en el mismo, acompañado por varias diputadas; por la secretaria general de Humanización, Calidad y Planificación de la Junta de Andalucía, Silvia Maraver; por el director general de Personas con Discapacidad, Pedro Calbó; y por los representantes de la Federación Autismo Andalucía, encabezados por su presidente José Reyes Ortega, entre otras autoridades.

En una nota de prensa, Aguirre ha destacado "la necesidad de dar visibilidad y de concienciar sobre la realidad de las personas con autismo", algo en lo que "tenemos mucho que decir los parlamentarios, quienes estamos obligados a garantizarles las mejores condiciones de vida, al igual que a todos los colectivos de la población andaluza".

El presidente del Parlamento se ha referido a la importancia de que se hagan efectivas las reivindicaciones que se han expuesto en el manifiesto, sobre todo las que "garanticen un trabajo digno para las personas autistas", y ha felicitado a las federaciones, asociaciones y a los familiares de las personas con autismo "por la impagable labor que hacéis". "Una labor que ayuda a que se vayan derribando muchos muros que antes parecían insalvables y a darle la visibilidad que necesitan las personas con autismo", ha concluido.