Municipios de Cádiz promueven el Día Mundial de la Salud con ferias de la salud, caminatas saludables y talleres

Actividades por el Día Mundial de la Salud desarrolladas en la provincia de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz conmemora durante esta semana el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada año el 7 de abril, con diversas actividades en sus municipios centradas en la promoción de hábitos saludables, en la actividad física, el bienestar mental y la participación comunitaria, con la puesta en marcha de diferentes ferias de la salud, caminatas saludables y talleres sobre este aspecto.

Las actividades cuentan con la implicación de profesionales sanitarios de la provincia y están coordinadas, en muchos casos, por la Delegación Territorial de Sanidad en colaboración con ayuntamientos, asociaciones y centros educativos, ha indicado la Junta en una nota.

Entre las iniciativas desarrolladas destacan las ferias de la salud, instaladas en localidades como Ubrique o Puerto Serrano, donde asociaciones, profesionales sanitarios y administraciones locales ofrecen información, talleres y actividades divulgativas. Este jueves será en Algeciras y el próximo 17 de abril en Jerez de la Frontera. Además, está previsto que se realice otra en Arcos de la Frontera.

La programación también incluye numerosas actividades deportivas, de tal forma que en los municipios de Medina Sidonia, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María o La Línea de la Concepción, entre otros, hay organizadas marchas saludables.

En el ámbito comunitario, se llevan a cabo talleres sobre hábitos de vida saludable, sueño, alimentación, salud mental, sexualidad responsable o deshabituación tabáquica, como es el caso de Barbate, así como acciones innovadoras como el 'Paseo de Jane' en Cádiz, orientado a identificar activos de salud en el entorno urbano, o la jornada sobre hábitos de vida saludable que se ha realizado ya en el Hospital Universitario de La Línea.

Especial relevancia adquiere la programación de Ubrique, que ha desarrollado durante toda la semana una amplia oferta de talleres y actividades centradas en el bienestar integral, incluyendo formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), gestión del estrés, memoria o cocina saludable, además de charlas-coloquio sobre salud mental e inclusión.

También se han impulsado actividades intergeneracionales, encuentros comunitarios y acciones en centros educativos de municipios como Puerto Real, Chiclana, Conil o Vejer, fomentando la implicación de la población infantil y juvenil en la promoción de la salud.

Con esta iniciativa, la provincia de Cádiz transforma el Día Mundial de la Salud en una semana de "concienciación y acción", poniendo en valor la colaboración entre instituciones y ciudadanía con el objetivo de "construir entornos más saludables y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía", ha indicado la Junta.