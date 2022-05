Parlamento andaluz, UNYQ, Andalucía Directo, Lágrimas y Favores y Juan Luis Muñoz Escassi, Premios Solidarios ONCE 2022

El presentador de Andalucía Directo Modesto Barragán - FUNDACIÓN ONCE

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía, la empresa UNYQ, el programa de Canal Sur Televisión Andalucía Directo, la Fundación Lágrimas y Favores y el activista Juan Luis Muñoz Escassi han sido seleccionados este viernes como Premios Solidarios ONCE Andalucía 2022, la más alta distinción que concede la ONCE a nivel autonómico. La gala de la entrega tendrá lugar en el Teatro Central de Sevilla, el próximo 28 de junio.

La presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, ha destacado a través de un comunicado que "estos premios evidencian la fuerza y el caudal de solidaridad que ejercen los andaluces y su impacto en la construcción de una sociedad más inclusiva".

Los Premios Solidarios ONCE Andalucía 2022 distinguen a las personas, instituciones, administraciones públicas, empresas y medios de comunicación que hayan destacado en el último año por su labor solidaria a favor de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

El jurado de esta novena edición, reunido en Sevilla, ha estado presidido por Viruet y formado por el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez, la consejera general de la ONCE, Bárbara Palau, la directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Marta Olea, en representación de la administración autonómica, el presidente de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez de Ayala en representación de la Mesa del Tercer Sector, y el periodista de Diario Sur y Canal Sur Radio, ganador en la categoría de medios de comunicación en la última edición Pedro Luis Gómez.

En la categoría de Administración Pública el Premio Solidarios 2022 ha recaído en el Parlamento andaluz en el año en que celebra el 40 aniversario de su constitución. La ONCE ha destacado así "el gran esfuerzo" de la Cámara andaluza por mejorar la accesibilidad de sus instalaciones y servicios a todas las personas con discapacidad.

En este sentido ha remarcado las mejoras en accesibilidad para eliminar barreras arquitectónicas, el nuevo sistema de señalización adaptada para todo el edificio, instalación de un sistema de bucle magnético para personas con discapacidad auditiva, publicación del Reglamento de la Cámara en lectura fácil, la convocatoria de oposiciones para personas con discapacidad intelectual o para personas con discapacidad derivada de trastornos del espectro autista, la accesibilidad de la web del Parlamento, la audioguía para las visitas guiadas, la presencia de un intérprete en lengua de signos para las jornadas de Puertas Abiertas o las retransmisiones de las sesiones de la Comisión de Discapacidad en lengua de signos.

En la categoría de empresa, el Premio Solidarios 2022 es para la empresa UNYQ, ubicada en la Isla de la Cartuja, pionera mundial en el diseño, producción y venta de fundas protésicas en 3D. Gracias a esta iniciativa, las personas con discapacidad pueden, de forma asequible, conseguir un diseño adecuado para sus prótesis, con diseños que expresen su personalidad y reflejen la forma de la extremidad del amputado. La entidad ha lanzado un portal web donde ofrece directamente al consumidor fundas y otros ornamentos para piernas ortopédicas realizados mediante modelado digital e impresión en 3D.

Una veintena de colecciones de edición limitada sirven como punto de partida para que las personas que han perdido una extremidad inferior y han tenido que sustituirla por una prótesis puedan hacer realidad sus propias ideas y su estilo personal, ya que los diseñadores de la compañía hispano-norteamericana pueden trabajar también de acuerdo con ellas para crearles piezas únicas en su género.

PREMIO SOLIDARIOS ONCE A ANDALUCÍA DIRECTO

En la modalidad de Medio de Comunicación, la ONCE ha premiado al programa de Canal Sur TV, Andalucía Directo, presentado por Modesto Barragán y Paz Santana. Durante este espacio prologando de tiempo se ha convertido en un "referente" en información de carácter social social y solidario.

En la modalidad de Institución, Organización, Entidad Social y ONG, este año la ONCE distingue a la Fundación Lágrimas y Favores, fundada por Antonio Banderas en Málaga en 2010. El jurado ha subrayado su compromiso social y el proyecto de darle un carácter práctico a la labor de las cofradías poniendo en valor su dedicación social durante todo el año como modelo de Semana Santa del siglo XXI.

Entre otras actividades ofrece recursos económicos a estudiantes universitarios que carezcan de ellos y les sean imprescindibles para la realización de sus estudios en cualquiera de las carreras incluidas y ofertadas por la Universidad de Málaga y estudios o prácticas de post grado; promueve e incentiva la integración de personas físicas como socios de la asociación de ayuda a enfermos de cáncer de la Fundación Cudeca, y facilita acuerdos entre instituciones públicas o privadas para la obtención de recursos tanto económicos como humanos que ayuden a mejorar la atención a los enfermos de cáncer.

JUAN LUIS MUÑOZ ESCASSI

En la modalidad de Persona, la ONCE ha distinguido al sevillano Juan Luis Muñoz Escassi, un activista por la solidaridad que en 2011 creó el #RetoPichón, una iniciativa para ayudar a las personas a través del deporte. Cada año elige una causa social diferente a la que ayudar y un reto deportivo muy exigente, que sirve como altavoz. El objetivo es, por una parte, darles visibilidad a las causas sociales para atraer a los posibles donantes, y por otro, concienciar sobre la causa por la que está luchando.

Cada donación que llega lo hace directamente a la organización que promueve la causa. Y así ha conseguido generar confianza en los donantes. Es embajador de otros méritos como #Retodonandovidas; #caminandoporfundaciones; #Global6kforwater. Muñoz Escassi es actualmente director gerente de AFA Asociaciones y Fundaciones Andaluzas, una asociación que puso en marcha en 2003 y que presta servicios a las fundaciones y asociaciones en Andalucía.

GANADORES DE OTRAS EDICIONES

En la primera edición, 2013, coincidiendo con el 75 aniversario de la ONCE y el 25 de su Fundación, fueron premiados el investigador hindú Shomi Bhattacharya, los Informativos de Canal Sur Televisión, el Ayuntamiento de Málaga, la empresa Puleva y la Federación FAPAS.

En la segunda edición, 2014, fueron premiados el cardenal Carlos Amigo Vallejo, Abengoa, la Fundación Parque Tecnológico de la Salud de Granada, el Secretariado Gitano y El Correo de Andalucía.

En 2015, los premiados fueron Antonio Gala, Covirán, la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Pilar Sepúlveda, el fotoperiodista Emilio Morenatti y la Congregación de las Adoratrices de Almería.

En la cuarta edición, el fallo recayó sobre el titular del Juzgado de Menores de la Audiencia de Granada, Emilio Calatayud, Médicos sin Fronteras, el documental 'Contramarea', el bailaor José Galán y la plataforma Telefurgo.

En la quinta edición, los Premios Solidarios de la ONCE fueron para Dani Rovira, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, Bomberos Unidos sin Fronteras , la empresa Firma 5 y el programa 'Solidarios' de Canal Sur TV. En 2018 los galardonados fueron la Fundación Márgenes y Vínculos, el programa 'Espacio de Encuentro' de Cadena Ser Andalucía; el periodista Valentín García; la empresaria Rosalía Navarro, y la Universidad de Granada.

En 2019, VII edición, la última celebrada, el cantautor Víctor Manuel en el cuarenta aniversario de la canción 'Solo pienso en tí', la asociación Aldevaran, el portal sevillasolidaria.es de ABC, la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, y Guardia Civil y Salvamento Marítimo ex aequo, fueron distinguidos con el reconocimiento que concede la ONCE. En 2020 no se celebraron por la pandemia. El año pasado los premiados fueron el conjunto de trabajadores sanitarios, la empresa social UNEI, Diario Sur de Málaga, el Cooltural Fest de Almería y la activista Ana Bella.