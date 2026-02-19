El Parlamento celebrará este sábado su tradicional jornada de puertas abiertas por el Día de Andalucía

Archivo - Jornada de puertas abiertas del Parlamento andaluz (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz celebrará este próximo sábado, 21 de febrero, su tradicional jornada de puertas abiertas que sirve de antesala del Día de Andalucía que se conmemora el 28 de febrero, y que se desarrollará en horario de 10,00 a 19,00 horas, con entrada libre para quienes quieran acudir.

Al igual que en las anteriores ediciones de esta legislatura, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, dará la bienvenida al primer grupo de visitantes que acuda a conocer la sede del poder legislativo andaluz, según han confirmado desde el Parlamento en una nota.

La jornada de puertas abiertas, que se celebra cada año para "acercar" el Parlamento a los andaluces, contará con representaciones musicales y teatrales en varios puntos del recorrido, y con visitas guiadas a las instalaciones del antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, un edificio renacentista con un "importante valor patrimonial y cultural", según se subraya desde el Parlamento.

Todo ello estará coordinado por el Servicio de Protocolo de la Cámara autonómica, y la entrada se hará por la puerta de la fachada principal, donde se entregará una guía rápida con el itinerario.

En los jardines exteriores habrá animación musical, y la visita comenzará junto a la fachada principal, cuya portada fue levantada por el arquitecto Miguel de Zumárraga en 1617.

La interpretación de una soprano acompañada de música de piano recibirá a los visitantes en el vestíbulo, desde donde se pasará luego al Patio del Recibimiento y la Capilla Mayor de las Cinco Llagas, donde se encuentran los bustos de Blas Infante, considerado como 'Padre de la Patria Andaluza', y del que fuera ministro de la UCD Manuel Clavero Arévalo.

En el Patio del Cardenal, habrá una representación teatral con los personajes Per Afán Enríquez de Ribera, duque de Alcalá y Virrey de Nápoles (1509-1571), y Hernán Ruiz 'El Joven', maestro mayor de obras de la Catedral y del Hospital de las Cinco Llagas. Acto seguido, los guías abordarán la figura de Plácido Fernández Viagas y el referéndum del 28 de febrero de 1980.

Ya en las antaño salas de enfermería, los asistentes disfrutarán de una teatralización con los personajes María de la O, madre mayor del Hospital y encargada de enfermería del mismo, y Martín López de la Cueva, médico del hospital, que tendrá su continuidad en el acceso al Salón de Plenos con los personajes Manolo 'el sabio' y María, vecinos del barrio de la Macarena, y con las explicaciones sobre las leyendas que han circulado a lo largo de los años en torno al edificio del Parlamento de Andalucía.

Finalmente, en el interior del Salón de Plenos los visitantes conocerán el trabajo que realizan los diputados y las funciones de la Cámara legislativa, de forma que el recorrido concluirá en la Biblioteca y en el Patio del Cobalto.

El año pasado fueron más de 3.200 las personas que acudieron a la jornada de puertas abiertas, mientras que durante todo el 2025 pasaron por el antiguo Hospital de las Cinco Llagas más de 18.000.