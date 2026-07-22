El Parlamento andaluz avala la idoneidad de Zancajo como senador de Vox por la comunidad con el rechazo de la izquierda

Alvaro Zancajo, este miércoles ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora miembro del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) a propuesta de Vox, Álvaro Zancajo, ha manifestado este miércoles en el Parlamento que es un "privilegio servir a los andaluces y españoles" en el Senado, una vez que sea elegido por el Parlamento andaluz como senador en representación de la comunidad. Los tres partidos de la izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han considerado que no es "idóneo" para ocupar ese cargo, mientras que PP-A y Vox (socios en el Gobierno autonómico) sí le han expresado su respaldo.

Zancajo ha comparecido este miércoles ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento para que ésta se pronuncie sobre su "idoneidad" como candidato a ser designado senador en representación de la comunidad autónoma, a propuesta de Vox. En la votación, ha contado con los votos a favor de PP-A y Vox y con los votos en contra de los tres partidos de la izquierda.

El pleno del Parlamento designará este jueves a los nueve senadores en representación de la comunidad, de los que cuatro serán de PP-A, tres de PSOE-A y dos de Vox (el grupo popular le ha cedido un de sus cinco iniciales tras el pacto).

Durante su comparecencia en la comisión, Zancajo ha hecho un recorrido por su carrera profesional en varios medios de comunicación y como "responsable de comunicación" de la campaña electoral de Vox Andalucía de hace cuatro años y luego del grupo parlamentario, desde donde dio el salto al consejo de administración de la RTVA a propuesta de ese partido y, "por tanto, trabajando para Vox".

"Es un privilegio para mí, si ustedes me conceden la idoneidad, pasar a formar parte ahora de la Cámara Alta del Senado de España, desde donde poder servir a los intereses de los andaluces y de todos los españoles", ha indicado Zancajo.

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha deseado a Zancajo "suerte en el desempeño de su futuro cargo" y le ha pedido "que defienda los intereses de los andaluces en el Senado porque son muchas las cuestiones que hay en juego".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha considerado que Zancajo "no reúne los requisitos mínimos para representar a la comunidad autónoma y a este Parlamento", sobre todo, porque no ha tenido el "comportamiento más ético en cumplimiento de las normas", en la tarea que ha tenido como miembro del consejo de administración de la RTVA, incumpliendo de manera flagrante y expresa". Ha señalado que proponerlo ahora como senador por la comunidad es "un fraude a los andaluces", porque "no representa los intereses de Andalucía" ni tiene "una vinculación real" con esta tierra.

"Evidentemente, ni conoce la realidad de Andalucía, ni conoce sus problemas, ni va a hacer una tarea en representación de Andalucía y de sus intereses", ha apuntado Jiménez. Ha añadido que ya se verá "si más adelante no es este Parlamento el que le quita la idoneidad, sino otra instancia política porque usted hoy clara y abiertamente ha hecho una manifestación pública que constará en el acta de esta comisión de un caso flagrante de incompatibilidad manifiesta".

PROFESIONAL "BRILLANTÍSIMO"

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha manifestado que los partidos de izquierda solo tratan de "callar las voces de aquellos que no piensan como ellos", y ha defendido que Zancajo es un "profesional brillantísimo".

Ha achacado los "ataques" de los partidos de izquierda "por la brillantez de su persona" en el ámbito profesional. Se ha mostrado seguro de que el Senado se va a ver "favorecido por una persona entrañable, amigo de sus compañeros, con una sencillez absoluta", al tiempo que es "amante de la verdad".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha preguntado a Zancajo si se marcha al Senado para evitar la "investigación" que le ha abierto la Oficina de Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por ejercer como "director de comunicación" de Vox y "no cumplir con el reglamento de incompatibilidad" del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza.

Por su parte, el portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha planteado a Zancajo como "entiende que haya sido compatible" ser consejero en la RTVA y haber trabajado "jefe de prensa" del presidente de Vox, Santiago Abascal, y por lo que está siendo investigado por la Oficina de Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Ha apuntado que Zancajo "no tiene en absoluto la idoneidad para representar a esta comunidad".

En su turno de cierre en la comisión, Zancajo ha criticado las "campañas" y los "falsos relatos" de los partidos de la izquierda, que no tienen "absolutamente nada que ver con el objeto de esta comparecencia" como el hecho de que desde el PSOE-A se le preguntara sobre la posición de Vox ante los casos de violencia de género.