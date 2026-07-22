Adelante propone que los senadores por Andalucía rindan cuentas anualmente en el Parlamento de sus iniciativas

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario va a presentar "una reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía para que los senadores por designación autonómica tengan que venir anualmente" a la Cámara autonómica "a dar explicaciones de lo que han hecho en el Senado".

Así lo ha explicado el portavoz de Adelante en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo de la elección de los nueve senadores por designación autonómica que se llevará a cabo este jueves, 23 de julio, en el Pleno de la Cámara andaluza. Previamente, los candidatos propuestos por PP-A, PSOE-A y Vox que no son diputados autonómicos actualmente están citados este miércoles en la comisión consultiva de Nombramientos del Parlamento andaluz para que ésta evalúe su "idoneidad" como aspirantes a un escaño en la Cámara alta.

José Ignacio García ha avisado de que Adelante no va a apoyar a los candidatos propuestos por los citados tres grupos parlamentarios, al tiempo que ha anunciado esa propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento para obligar a los senadores por designación autonómica a comparecer anualmente en la Cámara andaluza para "explicar lo que se ha hecho en el Senado".

El portavoz de Adelante ha partido de las premisas de que los senadores que se elijan desde el Parlamento andaluz deben "presentar iniciativas y trabajar por el bien de los andaluces", así como de que "el Senado no puede seguir siendo la jubilación dorada de los políticos", ya que es "una cámara de representación territorial donde hay que llevar los problemas y soluciones" a los mismos que afectan "a la vida diaria de los andaluces".

Por ello, ha defendido que los andaluces se merecen que los nueve senadores que elige el Parlamento autonómico "lleven sus problemas" a la Cámara alta, y "qué menos que vengan al Parlamento de Andalucía, que les designa", para dar cuenta de lo que han hecho al cabo de cada año, ha manifestado. "Es una cuestión de transparencia", ha sentenciado.

CRÍTICAS A LA CANDIDATURA DE ÁLVARO ZANCAJO

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha criticado que Vox haya propuesto como candidato a senador al periodista Álvaro Zancajo, que "está siendo investigado por la Oficina Antifraude de Andalucía porque, a la vez que era consejero de la RTVA y cobraba mucho dinero" por ello, "en realidad estaba trabajando como jefe de prensa" del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, "lo cual está prohibido por el consejo" de administración de la RTVA, según ha advertido.

José Ignacio García ha aventurado por ello que Vox propone que Zancajo vaya al Senado "para que esté aforado y para que esa investigación se archive", y frente a ello ha aseverado que "el Senado no puede ser una puertecita para escaparse de la Oficina Anticorrupción".

Además, ha anticipado que Adelante va a votar "en contra" en el Pleno del Parlamento de su elección como senador, porque "no se puede tener tanta cara dura para forrarse de Canal Sur, trabajar para Abascal y ahora colocarte en el Senado", ha argumentado.

VICECONSEJERO "FALANGISTA"

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha insistido en criticar el reciente nombramiento del viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Rafael Sánchez Saus, al que ha descrito como "falangista", y ha censurado que el vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, defendiera este pasado martes en una entrevista que era "el mejor" viceconsejero que hay actualmente en el Gobierno andaluz.

Ese comentario ha llevado a José Ignacio García a preguntarse "cómo son el resto" de viceconsejeros, "si el mejor que hay es un señor que dice que no reniega de haber sido de Falange, militante" de dicho partido, que "sigue admirando la figura de José Antonio Primo de Rivera", y para quien "el acceso de las mujeres al empleo", ha abundado.

El portavoz de Adelante ha criticado que "este 'prenda' es el responsable número dos de Turismo en Andalucía, el que tiene que pensar las campañas turísticas, la imagen de Andalucía en el extranjero, cómo vamos a proyectarnos hacia los visitantes".

Finalmente, ha dicho que le "sorprende" la actitud ante este nombramiento del PP-A y de su presidente, Juanma Moreno, de quien ha recordado que "era el moderado del Partido Popular", pese a lo cual es "el que tiene un falangista en el Gobierno" que preside en la Junta, según ha remarcado antes de sentenciar que la "vía andaluza" que había venido reivindicando Juanma Moreno "ha fallecido ya hace más de un mes".