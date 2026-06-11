El Parlamento elige a los populares Ana Mestre y Manuel Andrés González y al socialista López Gil como vicepresidentes

El presidente de la XII Legislatura del parlamento andaluz, Jesús Aguirre, preside la sesión constitutiva del Parlamento. - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha elegido este jueves en su sesión constitutiva a la popular Ana María Mestre García como vicepresidenta primera de la cámara, al socialista Fernando López Gil como vicepresidente segundo y al también popular Manuel Andrés González como tercer vicepresidente.

Mestre, quien repite como vicepresidenta de la cámara andaluza, ha obtenido 33 de los 109 votos de la cámara. Los otros 20 votos del PP-A, que cuenta con 53 diputados en el Parlamento, han ido para el diputado por Huelva, Manuel Andrés González.

Los votos en bloque del grupo parlamentario socialista, con sus 28 escaños, han permitido a López Gil conseguir la vicepresidencia segunda del Parlamento. De esta forma el PSOE-A repite puesto ya que en la anterior legislatura su diputada Irene García Macías ocupó la vicepresidencia segunda.

La falta de acuerdo para la Mesa entre PP-A y Vox ha dejado al partido fuera de estos cargos. La formación de Gavira ha propuesto a la diputada por Granada, Beatriz Sánchez Agustino, quien ha quedado en cuarto lugar obteniendo únicamente los 15 votos de los diputados de su partido.

En la pasada legislatura, Vox si consiguió la vicepresidencia tercera de la Cámara para su diputada Cristina Alejandra Jiménez Jiménez.

Por otro lado, Begoña Iza de Adelante Andalucía y Esperanza Gómez de Por Andalucía solo han recibido los votos de sus respectivos grupos parlamentarios, ocho y cinco respectivamente.

Mestre, López Gil y González acompañaran en la Mesa a Jesús Aguirre quien ha sido reelegido presidente del Parlamento con los votos en solitario del PP-A.