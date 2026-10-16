El Parlamento mantiene su calendario de sesiones y "valorará" alguna posible "modificación" para la semana del 29N

1126074.1.260.149.20261016144304 La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, presenta a los medios el Salón de Plenos rehabilitado. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz mantiene el calendario de sesiones que tiene programadas para el último cuatrimestre del año, pese a la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre, y de la huelga general prevista para el día 11, que coincide con día de Pleno --para el debate de totalidad del proyecto de Presupuesto de la Junta para 2027--, si bien se "valorará" si se introduce "alguna modificación" en la última semana de campaña, que concluirá con el día de los referidos comicios, en la que hay programada una sesión plenaria entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre.

Así lo ha venido a explicar la presidenta del Parlamento, Ana Mestre (PP-A), en una atención a medios durante una convocatoria para presentar a la prensa la reforma realizada en el interior del Salón de Plenos ubicado en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, donde volverán a reunirse los diputados para celebrar sesiones plenarias a partir de la convocada para la semana que viene, entre el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre.

A preguntas de los periodistas sobre si la convocatoria de elecciones generales y la consecuente campaña que se celebrará en las dos semanas previas puede alterar el calendario de sesiones programadas en el Parlamento, Ana Mestre ha respondido que "se cumplirán 'a priori' los plenos previstos", comenzando por el de la próxima semana, para el que está "la buena noticia" de que ya "se celebrará" de nuevo en el Salón de Plenos, que ha permanecido cerrado durante varios meses para llevar a cabo las obras de rehabilitación a las que se ha sometido.

La presidenta del Parlamento ha reivindicado la "importancia" de que se pueda volver al tradicional Salón de Plenos "de manera tan inmediata, tan pronta, después de un trabajo que ha sido ímprobo desde que empezó la obra", según ha puesto de relieve.

De esta manera, Ana Mestre ha garantizado que el calendario de sesiones continuará como estaba previsto antes de la convocatoria de elecciones, "incluso en la campaña" electoral, y "ya valoraríamos si tuviera que haber alguna modificación, o no, de ese calendario por la semana de la campaña electoral que coincide con Pleno", ha puntualizado antes de apostillar, por otro lado, que "de sus señorías dependerá" el que pueda aumentar la "tensión" entre los diputados al hilo de la cercanía de dichas elecciones.

CLARIDAD Y LIMPIEZA EN EL SALÓN DE PLENOS REHABILITADO

Por otro lado, la presidenta del Parlamento ha valorado que el Salón de Plenos ha ganado en "claridad" con la obra realizada, en la que se ha llevado a cabo "mucho trabajo sobre todo de limpieza", y ha señalado que "esa claridad se va a notar en la calidad de la imagen que se comparte en cada una de las celebraciones de los plenos a través de los medios de comunicación".

La presidenta ha comentado que hay que "seguir afrontando en adelante otros arreglos, otras obras que hacen falta en la Cámara, sobre todo de mantenimiento y de renovación de materiales" que "hoy en día ya están obsoletos, muy desgastados" y "hay que ir renovando", según ha agregado, y ha explicado que ya se está trabajando en la "rehabilitación" de la fachada del edificio del salón de plenos, que comenzó "en paralelo" a la obra en el interior que ya ha culminado.

La presidenta ha indicado que se ha realizado "una prueba técnica y funciona todo perfectamente" en el Salón de Plenos, y se comprobado que funcionan correctamente tanto "el sonido, la megafonía", como "el sistema de votación", así que "estamos preparados", según ha proclamado.

POSICIÓN DE DIPUTADOS Y LETRADOS EN LA MESA DEL PARLAMENTO

Por otro lado, Ana Mestre ha comentado que se ha dado solución a la queja que algunos grupos --Adelante Andalucía y Por Andalucía-- habían realizado sobre la ubicación de sus representantes en la Mesa del Parlamento, Begoña Iza y Esperanza Gómez, respectivamente, en el Salón de Plenos rehabilitado.

Al respecto, la presidenta del Parlamento ha comentado que "los extremos" de la mesa presidencial de los plenos, que "siempre han sido destinados a los garantes de todos los actos y todo el procedimiento de un pleno, que son los letrados", ahora estarán ocupados por diputados, mientras que los letrados se ubicarán "en una posición de prevalencia, justo" a su "espalda, para que no se pierda la calidad democrática" ni tampoco "la visibilidad de esos funcionarios que hacen posible que los plenos tengan todo tipo de certificados en cada una de sus iniciativas y que se produzcan los plenos también conforme al propio reglamento", según ha defendido Ana Mestre.