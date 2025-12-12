El Parque de las Ciencias de Granada dará la bienvenida a la Navidad con un fin de semana de actividades espaciales

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parque de las Ciencias coordina el fin de semana del 20 y el 21 de diciembre, en la antesala de las fiestas navideñas, el 'Space Adventure Day' de la Agencia Espacial Europea , con una programación de actividades organizadas con su Oficina Europea de Recursos Educativos Espaciales (Esero) en España.

Durante ambas jornadas se desplegará un programa de actividades de temática espacial que incluirá desde talleres, demostraciones y encuentros con expertos hasta la participación en la experiencia en directo de ver cómo reacciona nuestro cuerpo en un giroscopio humano o poder disfrutar de la obra de teatro 'Luces en el cosmos', que tendrá lugar el sábado por la tarde en el Auditorio del Parque de las Ciencias, con entrada gratuita y libre hasta completar aforo.

El 'Space Adventure Day', según ha detallado el museo de divulgación científica en una nota tras su presentación este viernes, está dirigido a público general y familiar y se celebra, además, en un mes especialmente significativo para la ciencia y la astronomía. Diciembre reúne numerosas efemérides científicas y astronómicas, entre ellas acontecimientos clave como la llegada de la sonda Galileo a Júpiter el 7 de diciembre de 1995, así como diversos hitos históricos y fenómenos celestes.

El director del Parque de las Ciencias, Alfonso Peres, ha destacado en su intervención el papel singular del Parque de las Ciencias como el único museo de ciencia de España que coordina un proyecto de estas características como es el proyecto Esero de la Agencia Espacial Europea.

Por otro lado, el jefe de Esero en España, Manuel González, ha señalado, que serán "dos días de celebración en el que los visitantes al Parque de las Ciencias podrán realizar talleres relacionados con el espacio, acudir a encuentros con expertos y visitar una microexposición sobre ingeniería aeroespacial e incluso asistir a un lanzamiento de cohetes".

"El broche de oro a la programación es la obra de teatro 'Luces en el cosmos' que visibilizará a un grupo de científicos olvidados de la historia", ha añadido.