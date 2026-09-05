El Parque de las Ciencias de Granada restaurará el antiguo tranvía de Sierra Nevada

Archivo - Fotografía del histórico tranvía a Sierra Nevada - EUROPA PRESS/CENES DE LA VEGA - Archivo

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque de las Ciencias de Granada acometerá la restauración integral del coche número 2 del antiguo tranvía de Granada que permanece en las instalaciones del museo desde que fuera cedido por el Ayuntamiento en los años noventa. Se trata de una de las tres unidades supervivientes de la desaparecida línea de tranvías de Granada y tiene la particularidad de ser la que se utilizó en la inauguración del servicio en febrero de 1925.

Posee por ello particularidades de diseño y distribución de la cabina de pasajeros únicas. Concretamente, tiene un pequeño departamento de primera que sólo se hizo en esta unidad con el fin de servir de zona de autoridades en la inauguración, aunque luego se mantuvo durante todo su periodo de servicio de 1925 a 1974.

El contrato para su restauración ha salido a licitación por un importe de 77.754 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, según consta en los pliegos de prescripciones técnicas, consultadas por Europa Press, donde se precisa que los trabajos deberán estar finalizados con anterioridad al 1 de abril de 2027.

El objetivo es completar con ello una restauración integral, el proceso de recuperación del vagón de tranvía que ya se había iniciado con una primera fase de estabilización y de protección frente a las inclemencias meteorológicas.

El travía llegó al Parque de las ciencias en 1998 por cesión del Ayuntamiento de Granada para su restauración y musealización. En 1998 se realizaron trabajos de consolidación, revestimiento de la cubierta y pintura. En 2008, con las obras de la cuarta fase de ampliación del museo, el tranvía se reubicó en su actual emplazamiento, pero la cubierta se extravió en una de las retiradas de material de las obras quedando el coche número dos a la espera de una nueva cubierta, esta vez más acorde con la arquitectura de la nueva edificación.

En 2009 se realizan trabajos de consolidación y sustitución de maderas deterioradas y una renovación de la pintura. La cubierta definitiva no llegó a instalarse de modo que se cubre con distintos materiales para protegerlo en la medida de lo posible de la intemperie.

El vagón ha sufrido un proceso de deterioro que pone en riesgo su integridad general, por lo que se va a realizar una intervención de urgencia que pasará por hacer una cubierta temporal y unos trabajos de intervención de urgencia y estabilización a la espera de su restauración definitiva.

Los trabajos incluirán un estudio y diagnóstico previo del estado de conservación de la pieza; el desmontaje de los elementos necesarios para la intervención; la eliminación de elementos irrecuperables y la consolidación de las piezas originales que se conservan.

La intervención también incluirá la elaboración de elementos para la reintegración completa del vehículo; el ensamblaje de piezas y el acabado final para que el tranvía recupere su imagen original y sirva como recurso patrimonial desde el punto de vista didáctico y de divulgación de la técnica, la ciencia y la historia.