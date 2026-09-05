Embajador de EEUU en Turquía pide no interpretar las recientes sanciones como un juicio al país

Archivo - El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, ha instado a las autoridades turcas a no considerar como una valoración sobre el país las nuevas sanciones anunciadas por Washingron contra el banco turco Golden Global Bank y dos de sus filiales por su presunta participación en el movimiento de fondos en nombre de a Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Barrack ha defendido que la medida adoptada por el Departamento del Tesoro estadounidense debe entenderse como una actuación dirigida específicamente contra la conducta de una entidad y no contra el sistema financiero turco en su conjunto.

"Sería un grave error" interpretar las sanciones como un juicio sobre Turquía, ha insistido el embajador, quien ha subrayado que el objetivo de Ankara debe ser preservar un sistema bancario "limpio, fiable y fuera del alcance de quienes abusarían de él".

"La salud del sistema financiero turco no está en entredicho; lo que sí estaba en juego era la conducta de una institución", ha escrito Barrack en una publicación en redes sociales, en la que ha remarcado también que "la relación entre Estados Unidos y la República de Turquía es mucho más amplia que cualquier institución o cualquier día".

El diplomático ha situado la decisión estadounidense en el marco de la estrategia de máxima presión contra Irán. "La campaña de máxima presión de Washington contra el régimen iraní depende del cierre, uno por uno, de los canales a través de los cuales Teherán blanquea las ganancias de sus actividades", ha continuado.

"Esta designación apunta a la conducta de una entidad, no a una nación, ni a un sistema bancario, ni a un aliado", ha añadido Barrack, defendiendo la actuación del Tesoro como una aplicación de la legislación estadounidense destinada a proteger la integridad del sistema financiero internacional.

Según el embajador, Washington y las autoridades turcas han mantenido contactos directos y continuos durante el proceso relacionado con las sanciones. Barrack ha valorado asimismo la respuesta de Ankara, al considerar que las autoridades turcas han optado por abordar las cuestiones planteadas y reforzar los mecanismos de transparencia.

En este sentido, ha presentado la cooperación entre ambos países como una muestra de la solidez de su relación bilateral y ha rechazado que las diferencias en torno a cuestiones financieras deban interpretarse necesariamente como un deterioro de la alianza.

"En lo que respecta a la estabilidad de la región y la seguridad de las rutas y el comercio de los que dependen nuestros dos pueblos, Estados Unidos y Turquía están del mismo lado, como lo han estado en pruebas más difíciles que esta", ha señalado el embajador estadounidense.

Finalmente, Barrack ha defendido que la gestión conjunta del episodio puede contribuir a reforzar la relación entre Washington y Ankara. A su juicio, la actuación estadounidense, la respuesta de las autoridades turcas y el compromiso compartido con una mayor transparencia pueden terminar siendo una muestra de la capacidad de ambos países para afrontar conjuntamente situaciones de tensión.

Estas declaraciones tienen lugar tras la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense contra el banco turco Golden Global Bank, al que ha acusado de facilitar la financiación de las estructuras que protegen los activos de Irán en el exterior, enmarcando la medida en su "guerra económica" contra Teherán.

Como consecuencia de esta acción, todos los activos del Golden Global Bank han quedado congelados en territorio norteamericano y se han prohibido todas las operaciones vinculadas con el banco con sede en Estambul.

De acuerdo con las investigaciones de Washington, Golden Global Bank habría sido creado "con el propósito de permitir que la red de intermediarios financieros iraníes transfiriera los ingresos petroleros de China a Turquía, donde luego los cambistas de dicha red podrían convertirlos en efectivo y oro". Asimismo, según la Casa Blanca, la entidad turca habría facilitado "a sabiendas" transferencias hacia cuentas bajo el control de las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.