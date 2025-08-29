Pasa a disposición judicial el acusado de disparar y matar al dueño de un bar en Almedinilla (Córdoba)

CÓRDOBA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido por la Guardia Civil tras supuestamente disparar y matar al dueño de un establecimiento de restauración en la localidad cordobesa de Almedinilla en la madrugada del pasado miércoles ha pasado a disposición judicial este viernes.

Según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press, el sospechoso ha llegado a los juzgados de la localidad de Priego de Córdoba durante la mañana de este viernes, toda vez que la Benemérita ha hecho entrega de las diligencias practicadas.

Cabe recordar que los agentes detuvieron el miércoles a un hombre acusado de matar a otro con un arma de fuego en el interior de un bar de Almedinilla, dándose la circunstancia de que ambos tenían una relación de amistad.

A la zona se trasladaron las patrullas de la Benemérita, que detuvieron al varón, al tiempo que los facultativos sanitarios confirmaron confirmado el fallecimiento, tras lo cual se activaó el protocolo judicial y procedió al levantamiento del cadáver.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almedinilla acordó declarar tres días de luto oficial por el trágico fallecimiento del dueño de un bar. Así, desde las 9,00 horas del miércoles hasta las 9,00 horas del día 30, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales "en señal de respeto y solidaridad con la familia".

Además, se han suspendido todos los actos festivos durante el tiempo que perdure el luto oficial. En este caso, el Consistorio y la Corporación Municipal han trasladado a su familia y allegados "el más sentido pésame y el apoyo de todo el pueblo en estos difíciles momentos".