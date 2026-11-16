Los 'Patios de Ciencia' de la Universidad de Córdoba se reinventan con encuentros a lo largo del año

Cartel de 'Patios de Ciencia todo el año'. - UCO

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los patios de Córdoba volverán a ser espacios para la divulgación científica en el nuevo ciclo organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Córdoba (UCO), que ha programado cuatro encuentros abiertos a la ciudadanía que se celebrará un sábado por la mañana al mes en diciembre, enero, marzo y abril. La inteligencia artificial, la desinformación y los bulos en ciencia, la arqueología y la economía circular de residuos serán los temas que se abordarán en la primera edición del programa.

Según ha indicado la UCO en una nota, 'Patios de Ciencia todo el año', recoge el espíritu de los 'Patios de Ciencia' que la UCC+i organiza en septiembre en el marco de la Noche Europea de Los Investigadores.

En cada una de las sesiones, personal investigador de la Universidad de Córdoba protagonizará microencuentros abiertos al público general para dialogar sobre asuntos de actualidad e interés social vinculados a sus temas de investigación. Los encuentros serán de acceso gratuito aunque requerirán de reserva previa a través de los enlaces que se facilitarán en los canales de difusión de Córdoba Ciencia, en su página web y redes sociales.

El primer encuentro tendrá lugar en la Plaza de las Tazas el 12 de diciembre a las 10,30 horas y abordará la inteligencia artificial desde distintas perspectivas y ámbitos del conocimiento. En él participará personal investigador de los grupos LinguaCor (Lingüística aplicada, corpus y tecnologías del lenguaje), Aplicaciones de la Visión Artificial y Aprendizaje y Redes Neuronales Artificiales (Ayrna), que compartirán impresiones sobre cómo funciona la IA, cuáles son sus limitaciones, cómo 've' el mundo y también cómo lo interpreta y lo cuenta.

El segundo será en Lucena, en la Casa de los Mora, el 16 de enero a las 10,30 horas, y tratará sobre desinformación y bulos en ciencia. Este encuentro, organizado en colaboración con el Centro de Desarrollo de Lucena, correrá a cargo de periodistas científicas de la UCC+i de la UCO, que ofrecerán al público herramientas para defenderse frente a las mentiras que circulan por las redes y claves para verificar la información.

El tercer encuentro tendrá lugar el 13 de marzo en el Patio Vesubio y abordará los mitos y falsas creencias en torno a la Arqueología o las distintas etapas de la historia, como el rol de las mujeres. En esta cita, investigadoras del Área de Arqueología darán a conocer también el trabajo, los hitos y hallazgos protagonizados por la Universidad de Córdoba en esta materia.

El último de los encuentros será en el Espacio Luciana Centeno, el 10 de abril, y estará centrado en la economía circular y la gestión de residuos. Los grupos UCO-Green-Ing. Ingeniería de Residuos y Catálisis Orgánica y Materiales Nanoestructurados hablarán sobre el aprovechamiento de recursos naturales y de los residuos para generar energía en una cita que, en el marco del inicio de la primavera, tendrá carácter de fin de fiesta y se complementará con espectáculos artísticos.

'Patios de Ciencia todo el año' es un 'spin off' de los 'Patios de Ciencia' de La Noche Europea de los Investigadores, una acción enmarcada dentro del XIII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.