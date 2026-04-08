La patronal cordobesa cierra 2025 con un "resultado positivo" de 100.000 euros y aprueba 1,8 millones de presupuesto

Antonio Díaz, durante su intervención ante la asamblea general de CECO. - CECO

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), reunida este martes en sesión ordinaria en el Campus Córdoba de Formación Profesional, ha aprobado la memoria anual de actividades y la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, que se ha cerrado en un total de ingresos de 1.997.760,58 euros, sobre un presupuesto inicial de 2.170.000,00 euros, obteniendo un "resultado positivo de 100.157,46 euros".

Además, según ha informado CECO en una nota, se ha aprobado el presupuesto de ingresos y gastos para el presente ejercicio 2026, que asciende a 1.870.000,00 euros, destacándose en la asamblea también que, "en los dos últimos años, se ha producido un aumento de más del 22% en el número de empresas asociadas a CECO". Por otra parte, desde la última asamblea general se han producido más de 40 incorporaciones.

En este contexto y durante su intervención en la asamblea, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha destacado que "las empresas no son solo unidades económicas. Son motores de progreso, espacios de innovación, generadoras de empleo, creadoras de riqueza y, sobre todo, pilares fundamentales de nuestra sociedad. Detrás de cada empresa hay personas que arriesgan, que invierten, que toman decisiones, que generan confianza y que contribuyen sin lugar a dudas al bienestar colectivo".

De hecho, según ha subrayado, Córdoba cuenta con "un tejido empresarial consolidado, diverso, dinámico y profundamente arraigado en el territorio", desde "pymes familiares, hasta empresas exportadoras", pasando por "emprendedores en la actividad empresarial que están abriendo nuevos caminos en sectores emergentes".

En este punto, Díaz ha resaltado la "relevancia extraordinaria" del papel que juegan las organizaciones empresariales, que "cumplen una función esencial, la de representar, defender y acompañar a las empresas", y además "fortalecen el tejido empresarial, generan cohesión y contribuyen a crear una cultura de colaboración que es imprescindible en el mundo actual".

A este respecto, el presidente de CECO ha afirmado que, "cuando se suman esfuerzos, se multiplican los resultados", siendo clave la "defensa de los intereses generales empresariales", que "en ocasiones exige firmeza, en otras diálogo, y siempre responsabilidad. Porque defender a la empresa es, en definitiva, defender el empleo, la inversión y el futuro de nuestro territorio".

Junto a ello, Díaz ha indicato que los empresarios cordobeses tienen "retos pendientes de envergadura", como el del tamaño empresarial, ya que "la gran mayoría" de las empresas cordobesas "son pymes o micropymes, lo que limita su capacidad de crecimiento, internacionalización y acceso a financiación. Crecer en dimensión no es solo una aspiración, es una necesidad para competir en un entorno global cada vez más exigente".

Otro desafío clave "es la competitividad", pues "en un contexto de incertidumbre global, tensiones comerciales y cambios en la economía mundial, nuestras empresas deben adaptarse rápidamente para no perder posicionamiento. Esto exige inversión constante en innovación, digitalización y mejora de procesos".

Por último, el presidente de CECO ha defendio la necesidad de "seguir mejorando" en la provincia las "conexiones logísticas, digitales y energéticas", porque "un territorio bien conectado es un territorio con oportunidades. Apostar por corredores ferroviarios-logísticos, por la modernización del transporte y por la conectividad digital en todos los municipios no es solo una cuestión de desarrollo, es una cuestión de igualdad", ha concluido.