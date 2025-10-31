Patronal y sindicatos firman la actualización de las tablas salariales del campo en Jaén, que suben un 2%

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Patronal y sindicatos han firmado este viernes la actualización de las tablas salariales para el campo en la provincia de Jaén. El incremento salarial de este año es del dos por ciento. De esta forma el obrero pasa a cobrar 62,43 euros por día, y el vareador 63,76 euros por día.

La actualización salarial firmada contempla que los atrasos generados sean abonados por las empresas como máximo en el mes siguiente a la publicación de la revisión salarial firmada este viernes.

Desde UGT FICA Jaén se ha valorado esta subida ya que "servirá de base para la negociación de los próximos convenios", al tiempo en que se pone el acento en que supone una subida diaria para un obrero de 3,39 euros y para un vareador de 3,45 euros.

Para el vicesecretario general de Organización y Finanzas de UPA Jaén, Elio Sánchez, "se trata de una subida razonable y que ha contado con el consenso de todas las partes", tanto de los sindicatos en representación de los jornaleros, como de los empresarios, en representación de los olivareros.

"Con este incremento mantenemos el poder adquisitivo de los trabajadores y, a su vez, no es una subida desproporcionada para que los empresarios agrícolas puedan asumirla", ha explicado Elio Sánchez.

Las tablas salariales actualizadas estarán en vigor en esta campaña de recolección de la aceituna que comenzó el pasado 1 de octubre. "Nos felicitamos por este consenso y valoramos el convenio del campo de Jaén, como lo que es, un claro ejemplo a nivel nacional tanto en la garantía y cobertura para los trabajadores como, y lo más importante, de consenso entre la parte laboral y empresarial", ha dicho Elio Sánchez.