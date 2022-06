Patxi López (PSOE): "Sabemos cómo parar a los fascistas: con la papeleta del puño y la rosa de Juan Espadas"

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en el Congreso y secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha animado este miércoles en un acto público a "dar la pelea en la calle de aquí al domingo" y ha pedido el voto para el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas.

"Sabemos cómo parar a los fascistas: con la papeleta del puño y la rosa de Juan Espadas", ha manifestado el socialista, según ha recogido el PSOE en un comunicado.

Además, ha argumentado que "si leemos bien las encuestas dicen que cuatro de cada diez ciudadanos aún no saben qué votar; si los sacamos de casa ganamos, porque todos son de izquierdas".

Así, ha dicho que "la derecha está toda movilizada, por lo que es cierto ese eslogan de si votamos, ganamos" y ha urgido a los andaluces a "frenar a la ultraderecha con una herramienta": "Tenemos una papeleta para parar fascistas que es la del puño y la rosa, que es la papeleta de Juan Espadas".

En un acto electoral celebrado en Villafranca de Córdoba en el que también intervinieron la candidata por Córdoba al Parlamento andaluz Mamen Pozón, el alcalde de la localidad, Paco Palomares, y el secretario general del PSOE del municipio, Carlos Hidalgo, López ha reconocido que le encantan las campañas "porque nos permite a los socialistas estar con la gente y sobre todo campañas como ésta en las que tenemos que pelear contra todo, contra las encuestas, contra los medios, contra los tertulianos, contra el poder que juega en contra de los socialistas, y ahí es donde demostramos de qué pasta estamos hechos".

López ha cargado contra la oposición nacional del PP, ahora en manos de Feijóo, y ha recriminado que "cuando votan en contra de que suban las pensiones, votan en contra de la ciudadanía, igual que cuando lo hacen contra el ingreso mínimo vital, y es que incluso fueron a Europa a impedir que vinieran fondos de recuperación para España".

¿Alguien conoce un acto más antipatriótico que éste?", se ha preguntado antes de sentenciar que "tendrán muchas pulseritas de España, pero muy poca vergüenza".

En este sentido, ha afirmado que "uno no es libre y no es igual si es esclavo de la necesidad, por eso lo primero que tenemos que hacer es apuntalar el estado del bienestar" y apeló a que no es gratuito que Moreno Bonilla "se jacte de tener una buena sanidad y despida a 8.000 médicos, porque lo que quiere es que la sanidad pública sea mala para que la gente vaya a la privada; y no es gratuito que cierre 1.200 unidades escolares, porque quiere que la educación pública sea peor y sus amigos de la privada hagan negocio".

"No somos lo mismo, porque la política y la ideología es fundamental hasta para poner una farola. Yo sin ideología no salgo de casa porque es lo que me permite ordenar mis prioridades éticas y mi comportamiento ante la vida", ha sentenciado al tiempo que ha suscrito que la derecha "no necesita la ideología porque le viene incorporada de serie con el catecismo neoliberal" y que "seguramente quien dice que no le interesa la política es quien más la necesita".

Respecto al Gobierno andaluz cuyo mandato ahora expira, ha sostenido que Moreno "no es que no haya hecho nada, es que no ha sido capaz de gastar los miles de millones que le ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez con la de problemas que hay. No nos podemos resignar a tener al frente de la Junta a un tío que no hace nada y, además, votar al PP es meter a Vox en el Gobierno, como ya lo han hecho en Castilla y León".

Patxi López ha dicho que el PSOE tiene una misión, que es parar a la extrema derecha. "No es ninguna broma, porque crean la contrapropaganda, mienten y la repiten, se hacen negacionistas y lanzan el discurso, primero del miedo y después del odio", ha concluido.