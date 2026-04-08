Paula Badanelli encabeza la lista de Vox en Córdoba para el 17M junto a Juan José Coca, María Paz López y Javier Bazán

Archivo - La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Córdoba y portavoz del grupo en el Ayuntamiento de la capital, Paula Badanelli, encabeza la lista del partido en la provincia para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, junto a Juan José Coca, quien ya concurrió a los pasados comicios regionales como número tres, a la vez que se incorporan María Paz López González, vicecoordinadora del partido judicial de Córdoba, y Javier Bazán Benítez, coordinador parlamentario.

En una nota, Vox ha informado de que ha formalizado la presentación de su lista electoral por la provincia con "una propuesta que pone el acento en la representación territorial y en la necesidad de un cambio en las políticas autonómicas".

Según ha señalado la formación que lidera Santiago Abascal, "la candidatura de Vox nace con el firme propósito de desterrar las políticas continuistas del PP, que ha asumido como propias las políticas radical-progresistas de la izquierda, y de devolver a Andalucía un proyecto político centrado en la defensa del territorio y del sector primario, así como de recuperar el futuro que pertenece a los andaluces".

La lista integra representantes de numerosos municipios y comarcas de la provincia, "reflejando una clara vocación territorial", así como de la capital cordobesa.

En concreto, Paula Badanelli Berriozábal es periodista de profesión y presidenta del Comité Ejecutivo Provincial, así como actual portavoz en el Consistorio; Juan José Coca es doctor en Farmacia, es farmacéutico titular y propietario de una oficina de farmacia en la capital; María Paz López González es licenciada en Derecho, funcionaria interina en la Junta de Andalucía y actualmente empresaria del sector agrícola; Javier Bazán Benítez es licenciado en Derecho.

La lista se completa con otros cargos municipales y representantes locales, como el número cinco en la lista, Eva González Almeda, coordinadora del partido judicial de Lucena.

EL PROGRAMA

Desde la formación han señalado que "la candidatura concurrirá a estos comicios con un programa centrado en el refuerzo de la seguridad, la lucha contra la despoblación y el impulso del desarrollo económico de la provincia, con especial atención al medio rural y a los pequeños municipios".

Asimismo, Vox ha defendido "una bajada de impuestos que incentive la actividad económica y el empleo, así como políticas públicas que sitúen a la familia en el centro de la acción política autonómica".

Tras la aprobación de las listas por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Vox celebra este jueves el acto de presentación de candidatos, con la presencia del presidente del partido, Santiago Abascal, en Málaga, donde la dirección de Vox ha convocado también a los miembros del CEN y del Comité de Acción Política, que se reunirán por la mañana acompañados por los portavoces nacionales y regionales de la formación.

