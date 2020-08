Pediatras de AP critican su "exclusión" del Comité Asesor Externo para el Covid y prevén "colapso" en próximos meses

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap), perteneciente a la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), quiere hacer pública su protesta ante la "ausencia" de pediatras de atención primaria en el Comité Asesor Externo en Andalucía para el balance de la gestión y propuestas de mejora ante la Covid-19, toda vez que prevén un "colapso" en los próximos meses y "temen" que la "falta" de medidas para 'la vuelta al cole' genere "inequidad" para la infancia.

En una nota de prensa, la Junta Directiva de AndAPap señala que han tenido conocimiento de que se iba a formar dicho comité "a través de las redes sociales y por alguno de los miembros convocados", y que "inmediatamente" comunicaron al titular de la Consejería de Salud, Jesús Aguirre, "nuestra inquietud por no ser convocados a formar parte de ese comité de expertos", petición que "fue silenciosamente desatendida".

"Las familias andaluzas aún esperan con ansiedad conocer qué medidas se van a adoptar en el ámbito educativo que, según todos los indicios, van a depender de a qué colegio asisten, lo que puede generar inequidad para la infancia", afirman desde la Asociación, que añade que los pediatras "esperamos también la vuelta al cole de nuestros usuarios, mientras siguen sin ponerse en marcha las medidas más elementales en el ámbito sanitario, que ayuden a prevenir el más que previsible colapso que nos aguarda en los próximos meses".

"Consideramos que dada nuestra experiencia de trabajo al lado de las familias, en primera línea de atención, en coordinación siempre con los centros educativos, de los que conocemos sus limitaciones estructurales y de personal, deberíamos estar presentes en dicho Comité Asesor Externo para poder realizar nuestras aportaciones fruto del conocimiento que tenemos de la situación", manifiestan.

Así, los pediatras exponen las mejoras que habrían propuesto "en caso de tener voz y voto" en dicho Comité, "proposiciones factibles y que conllevarían una mejora de la atención infantil" como la implantación generalizada de enfermería pediátrica en la comunidad, tanto en el ámbito hospitalario como en el de la atención primaria, con la apertura de una bolsa de enfermeras especialistas.

Además, apuestan por la implantación generalizada de la continuidad asistencial en atención primaria, puesto que, a su juicio, "resulta inconcebible que aún no se haya puesto en marcha esta medida en el actual escenario, que ya no podemos calificar de precolapso ni colapso, sino más bien de postcolapso, con numerosos profesionales que han caído víctimas, no sólo por los efectos directos del coronavirus, sino por otros indirectos causados por la mala gestión de los recursos materiales y profesionales".