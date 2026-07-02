El Gobierno fija "tras el verano" el inicio de las obras del edificio principal del acelerador en Escúzar (Granada)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, visita las instalaciones del IFMIF-DONES en Escúzar (Granada). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

ESCÚZAR (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este jueves las instalaciones de IFMIF-DONES en Escúzar (Granada), tras la concesión de la licencia municipal de obras para el edificio principal del acelerador, y ha señalado que "si todo transcurre según lo previsto, a la vuelta del verano" se producirá el inicio de los trabajos.

Durante la visita, que se produce un año después de la firma del memorándum de colaboración con Japón, Pedro Fernández ha indicado que "estamos ante la instalación científica más relevante de las que impulsa el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y un importante foco de atracción de talento para Andalucía".

"Forma parte de una estrategia de país diseñada por el Gobierno de España para impulsar proyectos que ya están cambiando y transformando Andalucía".

De este modo, Fernández ha puesto en valor que "el Gobierno ya ha asegurado la primera fase de financiación, por un importe superior a los 200 millones de euros, y ha adjudicado más de 250 millones en contratos para los próximos cuatro años, entre ellos el formalizado la pasada semana para la adquisición de equipos destinados a la zona de ensayo".

El delegado, que se ha reunido con el nuevo director interino del proyecto, Moisés Weber, ha informado de que "IFMIF-DONES ya cuenta con científicos e investigadores de primer nivel trabajando en proyectos de alcance internacional, situando a Granada y a España en la vanguardia de la investigación sobre la energía del futuro".

En este sentido ha avanzado que "en los próximos meses está previsto, además, el traslado del personal a los edificios construidos por el Ciemat.

Actualmente trabajan en Escúzar alrededor de 65 profesionales del Consorcio IFMIF-DONES y otros 16 de F4E, mientras permanecen en tramitación 34 procesos selectivos para nuevas incorporaciones. Con ello, la plantilla superará las cien personas entre finales de este año y principios del próximo.

Pedro Fernández ha resaltado que durante el último año "se han dado pasos decisivos para convertir este proyecto estratégico en una realidad tangible", gracias al aseguramiento de la financiación, la consolidación de las alianzas internacionales y el avance en la ejecución de las obras y de los contratos estratégicos.

En el ámbito internacional, ha recordado que Japón, Italia y la Comisión Europea ya participan oficialmente en el proyecto junto a España y Croacia. Asimismo, continúan avanzando las negociaciones para la incorporación de Alemania y se han iniciado los contactos con Francia.

Además, el interés internacional por IFMIF-DONES sigue creciendo, como demuestran la reciente visita de una delegación de Holanda y la presencia de representantes de un destacado instituto científico chino interesados en conocer el desarrollo de la infraestructura.

En paralelo, el pasado viernes se firmó el tercer Procurement Arrangement, el acuerdo que regula la contribución española de componentes para la zona de ensayos y que concreta el suministro de nuevos equipos científicos al proyecto.

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

Al margen del buen ritmo que mantiene el desarrollo de IFMIF-DONES, ha puesto el foco en la necesidad de que "este avance vaya acompañado por la ejecución de otras infraestructuras esenciales que dependen de la Junta de Andalucía", y se ha referido "al retraso significativo en la obtención de la Autorización Ambiental Unificada de la subestación eléctrica Saleres 220 kV, pendiente desde hace aproximadamente tres años".

"Esta actuación resulta esencial para atender las nuevas demandas energéticas vinculadas tanto a IFMIF-DONES como a otros proyectos empresariales de la provincia, aliviar la saturación de la red eléctrica en el sur de Granada capital, mejorar la capacidad de suministro y favorecer la implantación de nuevas inversiones, con influencia hasta la costa granadina y malagueña", ha asegurado.

Por ello, ve "deseable que el impulso que está experimentando IFMIF-DONES por parte del Gobierno de España vaya acompañado del mismo compromiso institucional, por parte de la administración autonómica, en aquellas infraestructuras que son imprescindibles para el desarrollo económico y científico de la provincia".

Por otro lado ha dicho que le "preocupa el posible pacto en Andalucía del PP con Vox, "una formación política negacionista del cambio climático y de las energías renovables, y que, además, no tiene entre sus ejes programáticos el refuerzo de la investigación" y cree que "la llegada de este tipo de formaciones políticas a los gobiernos puede frenar en seco proyectos como este".