Pedro Fernández llama a "frenar los retrocesos" que suponen los gobiernos de PP y Vox

El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado por esta provincia, Pedro Fernández, ha participado en la manifestación convocada por las mareas violetas en Sevilla. - PSOE

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado por esta provincia, Pedro Fernández, ha señalado este domingo, durante la manifestación convocada por las mareas violetas en Sevilla, que cada vez que las derechas "recortan, limitan y tocan los derechos de las mujeres, lo están haciendo con las libertades y derechos de toda la sociedad".

Por ello, ha llamado a que el espíritu de esta movilización "sirva de inspiración a todos los andaluces y andaluzas y les mueva a frenar el próximo 29 de noviembre los retrocesos que suponen los gobiernos de PP y Vox", ha afirmado.

Acompañado de las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales, Fernández ha agradecido a los colectivos convocantes su iniciativa e impulso feminista, "al que nos sumamos desde el PSOE de Granada porque no podemos, ni queremos permitir ni un solo paso atrás" y ha señalado que "el rastro que dejan PP y Vox pone de manifiesto una pauta de medidas en contra de la igualdad entre hombres y mujeres y claramente a favor de una involución en derechos que creíamos ya consolidados".

Durante su intervención, el dirigente socialista ha alertado de que cuando la derecha y la ultraderecha acceden a las instituciones, "la mujer es la primera en sufrir las consecuencias porque sus derechos se convierten en la primera moneda de cambio".

En este sentido, ha subrayado el "grave" precedente del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en la Junta de Andalucía, que "ha llegado al extremo de dejar en manos de los negacionistas de Vox las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal".

"Una medida que --ha dicho--, con las declaraciones de Vox, pone en riesgo la atención de las mujeres que se encuentran en una situación más vulnerable y que anticipa el escenario al que se enfrentaría el país si las derechas alcanzan La Moncloa el próximo 29 de noviembre".

De igual modo ha recordado "la asfixia y desmantelamiento del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), la reducción de las ayudas al tejido asociativo feminista, el recorte de recursos asistenciales a los menores que supone la disminución de los Puntos de Encuentro Familiar, la creación del teléfono de la denominada violencia intrafamiliar para diluir la violencia de género y la eliminación de la fiscalización con perspectiva de género de los presupuestos autonómicos.

A ello suma la "histórica oposición del PP a cada avance feminista recurriendo leyes como la del aborto ante el Tribunal Constitucional o los recientes anuncios de Feijóo de reformarlo".

"Frente a los recortes y bloqueos de las derechas", Fernández ha reivindicado que a las mujeres "les conviene" que el PSOE siga al frente del Gobierno de España, donde la igualdad y la erradicación de la violencia machista constituyen "un eje transversal y prioritario de toda la acción política, situando a España en la cuarta posición de la Unión Europea en el Índice de Igualdad de Género (EIGE) con 70,9 puntos, más de siete puntos por encima de la media comunitaria (63,4)".