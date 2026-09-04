Pedro Fernández valora la mediación del Gobierno para alcanzar el preacuerdo entre Airbus y los sindicatos

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, interviene en el acto de homenaje y reconocimiento de Memoria Democrática a los hermanos León Trejo. A 3 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha celebrado el principio de acuerdo alcanzado este viernes, 4 de septiembre, entre los sindicatos ATP, CCOO, SIPA y UGT, que suman el 88% de representación de los trabajadores, y la empresa Airbus para desbloquear el actual conflicto laboral, tras la mediación del Gobierno durante una reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, y del consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury, entre otros.

En declaraciones a los medios, Fernández ha agradecido la intervención del ministro en este preacuerdo tras ejercer de mediador en el diálogo entre los sindicatos y la dirección de la empresa, que según ha subrayado, "ha posibilitado que se haya alcanzado un buen acuerdo" entre las partes para "garantizar la viabilidad y la estabilidad de una empresa esencial" para el desarrollo industrial y económico de Andalucía.

"Una vez más, la intermediación del Gobierno de España se muestra esencial para solventar situaciones difíciles en el ámbito de sectores cruciales para Andalucía como el aeroespacial", ha puesto en valor el delegado.

En este sentido, Fernández ha recalcado la importancia que ha tenido este acuerdo para el sector en Andalucía ya que, "son miles de trabajadores los que dependen de esta actividad" y ha puesto de manifiesto que la prioridad del Gobierno de España es "salvaguardar también estos puestos de trabajo y acabar con la incertidumbre y la angustia de muchas familias".

Finalmente, el delegado del Gobierno ha pedido que la Junta de Andalucía reconozca el "intenso trabajo" de las organizaciones sindicales y la dirección de la empresa para acercar posiciones y llegar a un principio de acuerdo, así como la labor del Gobierno de España para "velar por los intereses económicos y sociales de Andalucía mediante su intervención en este conflicto".

Por su parte, el ministro Hereu ha señalado en declaraciones a los medios que "es un magnífico principio de acuerdo en el que salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España". Además, ha destacado la "capacidad del diálogo social para generar grandes acuerdos que dan estabilidad y permiten atraer más carga industrial" al país.

En un comunicado, Airbus ha valorado alcanzar con los sindicatos una propuesta de "entendimiento", facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria, que "permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos los empleados".

Sobre los términos de la nueva oferta, la compañía ha destacado que incorpora "mejoras finales y aclaraciones específicas", a la vez que ha subrayado que "que garantiza que Airbus en España mantiene una posición fuerte y competitiva". En este punto, el ministro ha valorado que "atiende todos y cada uno de los elementos de la política laboral, en materia de movilidad o flexibilidad, por ejemplo.

Acordado por las partes, se ha decidido someter esta nueva propuesta a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España en este mes de septiembre, dando tiempo a todos para comprender el contenido de la propuesta.

Esta reunión ha tenido lugar después del cierre de la segunda de las mesas de mediación ante el SIMA. El pasado martes, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ya avanzó la posibilidad de mediación por parte del Ejecutivo o del titular de su departamento, en caso de que el conflicto no avanzara.