Las películas 'Golpes' y 'Los Tigres' encabezan las nominaciones de los Carmen, el 31 de enero en Granada

Lectura de las nominaciones de los V Premios Carmen en La Chumbera de Granada - PREMIOS CARMEN

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Chumbera de Granada ha acogido este martes la lectura de nominaciones de la quinta edición de los Premios Carmen del cine andaluz, galardones organizados por la Academia de Cine de Andalucía, que se entregarán el próximo 31 de enero de 2026 en el Palacio de Congresos de la ciudad de la Alhambra. Las películas 'Golpes' y 'Los Tigres' aspiran a 15 galardones cada una.

El músico y cantante Cristalino y la directora y productora Rocío Mesa han desvelado las finalistas de esta edición de los Premios Carmen acompañados por la presidenta de la institución, Marta Velasco, según ha informado la organización en una nota de prensa.

El acto ha contado con la presencia, entre otros, del concejal de Cultura de Granada, Juan Ramón Ferreira, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Mónica Castillo de la Rica, la directora general de Innovación y Promoción Cultural de la Junta, Pía Halcón, y el presidente del Consejo Territorial SGAE en Andalucía, Enrique Iznaola.

Un total de 92 títulos --53 largometrajes de ficción, de producción andaluza (27) y no andaluza (26), 26 documentales y 23 cortometrajes de ficción, documental y animación-- han competido por la nominación en las 27 categorías de los V Premios Carmen del Cine Andaluz.

'Golpes' y 'Los Tigres', nominadas en 15 categorías, encabezan esta edición, junto a 'El cielo de los animales' (once nominaciones), han detallado desde los Premios Carmen en nota de prensa.

En Mejor Largometraje compiten 'El cielo de los animales', 'Golpes', 'Los Tigres' y 'Los Tortuga', mientras que en Mejor Largometraje Documental lo hacen 'Antonio, el bailarín de España', 'Ellas en la ciudad', 'La marisma' y 'Un hombre libre'.

La Mejor Dirección estará entre Alberto Rodríguez ('Los Tigres'), Celia Rico ('La buena letra'), Fernando Franco ('Subsuelo') y Santi Amodeo ('El cielo de los animales').

Aspiran a Mejor Interpretación Femenina Protagonista Arantxa del Sol ('Camino negro'), Elena Martínez ('Aullar'), Paula Díaz ('El cielo de los animales') y Paz Padilla ('Cuerpos locos').

Antonio de la Torre ('Los Tigres'), Félix Gómez ('Mr. Nadie'), Jesús Carroza ('Golpes') y Manolo Solo ('Una quinta portuguesa') se medirán en la categoría de Mejor Interpretación Masculino Protagonista.

La categoría de Mejor Dirección Novel cuenta con Alex O'Dogherty ('De todos lados un poco'), Rafael Cobos ('Golpes'), Reyes Gallegos ('Ellas en la ciudad') y Yolanda Centeno ('Tras el verano').

En la categoría de Mejor Largometraje de Producción No Andaluza, optan al Carmen cuatro de los largometrajes españoles de mayor repercusión del año como son 'Enemigos', 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Sorda'.

La Gala de los V Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía tendrá lugar el sábado 31 de enero en el Palacio de Congresos de Granada. El humorista y comunicador Manu Sánchez será el encargado de conducir el acto que será retransmitido en directo por Canal Sur TV, reuniendo a destacados profesionales del sector audiovisual.

CARMEN DE HONOR A MIGUEL HERMOSO

Entre ellos, la Academia de Cine de Andalucía destacará con su Premio Carmen de Honor al escritor y director Miguel Hermoso, en reconocimiento a su trayectoria y su contribución al cine andaluz. Este homenaje se enmarca en la quinta edición de los Premios Carmen, que celebran y visibilizan el talento de la industria cinematográfica de Andalucía.

Los Premios Carmen, organizados por la Academia de Cine de Andalucía, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, el Patronato Provincial Turismo, la Consejería de Cultura y Deporte, y la RTVA, con CaixaBank como partner estratégico y la colaboración de Fundación SGAE, Fundación Aisge, DAMA y Egeda.