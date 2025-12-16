La comunidad educativa se despide de Alegría, una ministra que se va "dejando mucho sin hacer": "No llega al aprobado"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa se ha despedido de la hasta ahora ministra de Educación, Pilar Alegría, que ha anunciado este lunes su salida del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes tras cuatro años y medio como titular para ser candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero de 2026. Diferentes asociaciones y sindicatos educativos han valorado a la ministra diciendo que se va del cargo "dejando mucho sin hacer", como han afirmado desde CCOO.

La secretaria general de la Federación Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, ha afirmado que Alegría "no llega al aprobado". "Es final de trimestre y los docentes estamos poniendo notas y evaluando. Entonces, evaluamos también a la ministra, que no llega al suficiente", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

"Se va y la supuesta legislatura del profesorado sigue sin concretarse. Parecía y se había anunciado que llegaría la legislatura del profesorado, pero se va sin que eso haya pasado", ha subrayado, y ha afirmado que aunque "ha habido bastantes avances", la titular de Educación sale del ministerio "sin concluir el anteproyecto de ley y dejando una lentísima negociación del estatuto docente".

Esperabé también ha criticado que durante los cuatro años y medios de Alegría al frente de Educación "ha habido poca interacción con la comunidad educativa y que se ha centrado en la portavocía del Gobierno".

AVANCES "EFÍMEROS"

Por su parte, la responsable de educación de UGT, Beatriz García, ha asegurado que la comunidad educativa "se queda huérfana". "Teníamos muchas expectativas con ella pero no hemos logrado avanzar, no se han mejorado ni revertido los recortes de 2012", ha expresado, al tiempo que ha añadido que desde UGT valoran su "predisposición" pero que han echado en falta "una culminación de lo prometido".

Aun así, García ha explicado que ha habido un avance aunque haya sido "efímero". "No hemos logrado apenas avanzar en la negociación hacia el futuro estatuto docente o hacia una mejora de las condiciones reales del profesorado", ha lamentado.

"Nos sentimos decepcionados porque esperábamos que en este final de legislatura hubiera un pequeño impulso que fuera más allá del anteproyecto de ley que ha planteado sobre horas lectivas y reducción de las ratios", ha añadido la responsable de Educación de UGT.

Mientras, el responsable de educación del CSIF, Mario Gutiérrez, ha coincidido con Esperabé y ha asegurado que la parte positiva de la labor de Alegría ha sido "la agilización respecto a la reforma del profesorado y la respuesta se ha producido con la ley de reducción de ratio y de horario lectivo", pero que, también han "echado en falta todo el proceso de negociación, que ha sido prácticamente nula, por lo que no podemos darle a Alegría la nota positiva que nos gustaría haber dado", ha apuntado.

Por otra parte, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, ha asegurado que aunque han tenido "buena interlocución" con Alegría, la educación "necesita unas mayorías más estables y más centradas en buscar grandes acuerdos que garanticen un futuro mejor", y ha insistido en que la educación "debe situarse al margen de la confrontación política y de planteamientos ideológicos".

Sin embargo, desde Escuelas Católicas han expresado que la enseñanza concertada se ha sentido "desatendida" especialmente por la "ausencia de espacios estables de diálogo y de reuniones de trabajo con el Ministerio", al tiempo que han enfatizado en "que las promesas públicas realizadas en 2024 para cumplir la obligación legal prevista en la LOE y constituir la comisión de estudio del coste real del puesto escolar, no se hayan materializado", como han escrito en un comunicado.

VALORAN LA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Uno de los avances destacados por parte de la comunidad educativa de la gestión de Alegría al frente del Ministerio es la aprobación de la ley de Formación Profesional, que "se ha adaptado a la realidad del sector empresarial actual, que es lo que realmente necesita la sociedad", como ha asegurado el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADi), Toni González.

González también ha destacado la apertura de nuevos ciclos de FP apoyados por el Ministerio a lo largo de estos años, algo con lo que ha coincidido la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), que ha asegurado que "se han dado bastantes pasos en el refuerzo y en la valoración de la formación profesional como una educación válida y como algo que se merece el mismo respeto que reciben otros modelos de educación", como ha dicho la presidenta de la confederación, Nerea Garres, en declaraciones a Europa Press.

La opinión del Sindicato de Estudiantes, sin embargo, es negativa: "Hemos visto la declaración y un poco los mensajes por redes sociales que ha puesto Alegría, diciendo que está muy contenta de haber avanzado en la formación profesional y demás, pero la realidad choca con sus palabras", ha manifestado la secretaria general del sindicato, Coral Latorre.

"Sigue habiendo tasas estratosféricas para poder acceder a un ciclo de FP, las ratios siguen siendo altísimas, los institutos siguen cayéndose a trozos, falta inversión, faltan recursos económicos y materiales", ha insistido Latorre.

Con todo, la comunidad educativa también ha destacado que les gustaría que quien tome el relevo de Alegría frente al Ministerio de Educación fuese alguien que se dedicase en exclusiva al ámbito educativo, dejando de lado el cargo de portavoz del Gobierno.

"Teniendo en cuenta que ha sido a la vez portavoz del Gobierno, entendemos que tenía muchas funciones y no debería tener mucho tiempo para hacer muchas cosas en materia de Educación", ha expresado la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón.

"Lo que siempre le pedimos al Gobierno es que priorice la educación y para nosotros eso implica que el ministro de Educación se pueda dedicar exclusivamente a la educación", ha matizado Ladrón de Guevara, con quien ha coincidido el responsable de educación del CSIF, que ha explicado que los tres últimos ministros que comparten la portavocía del Gobierno con su trabajo en el Ministerio, algo que les parece "muy negativo".

Esperabé también ha insistido en esta cuestión ya que, a su juicio, Alegría "se ha centrado en la portavocía del Gobierno, lo ha llevado a no comprender ni atender a la escuela y a sus profesionales".