La pensión media de jubilación en Granada supera en agosto los 1.290 euros, casi un 5% más que el año pasado

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pensión media de jubilación en la provincia Granada se ha situado en agosto en los 1.293,91 euros al mes, lo que representa un alza de un 4,9% con respecto al año pasado y 303,07 euros más que lo que se cobrara en 2018.

En general, la Seguridad Social ha abonado en el mes de agosto un total de 203.350 pensiones en la provincia, con una media de 1.126,32 euros al mes, lo que simboliza un 5% más que hace un año y un 39,7% más que en 2018, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Granada en un comunicado.

La de jubilación es la pensión más destacada, toda vez que representa el 61,2% del total, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Mientras, la pensión de incapacidad permanente ha ascendido a una media de 1.125,4 euros y ha sido abonada a 24.523, por su parte, la de viudedad, valorada en 787,40 euros, ha sido cobrada por 45.073 personas.

De igual modo, un total de 7.788 personas han recibido la pensión de orfandad, con una media de 479,41 euros, y 1.434 se han abonado a favor de familiares, con un importe medio de 753,39 euros.

En el conjunto del país, la nómina de agosto ha ascendido a 13.620,90 millones de euros, con un total de 10.374.297 pensiones. La pensión media ha alcanzado los 1.312,90 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En concreto, a nivel nacional la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas, más de dos tercios del total, se sitúa en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4% más alta que hace un año. El 59,2% de las personas que perciben esta pensión como prestación principal son hombres.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.666,60 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.010,30 euros al mes.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 935,8 euros mensuales. Esta pensión es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres.

Los nuevos perceptores de la jubilación en España han cobrado de media, según los últimos datos procedentes de julio, 1.613,30 euros. En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722,5 euros al mes.

La nómina mensual de pensiones contributivas ha alcanzado en agosto la cifra de 13.620,90 millones de euros y, como es habitual, casi las tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación, que representan el 73% del total, 9.954.976 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.197.949 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.252.665 millones; la de orfandad, a 178,80 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,50 millones.