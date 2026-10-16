Pepe Álvarez pide un "último empuje" para unir candidaturas de izquierda y "evitar que se pierdan votos"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en imagen de archivo. - Rafael Bastante - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha hecho este viernes un llamamiento a las formaciones de izquierda para que realicen un "último empuje" que permita alcanzar acuerdos para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones generales, ante el cierre del plazo para registrar coaliciones electorales, y ha advertido de que, si no se produce ese entendimiento, una parte del voto progresista "corre el riesgo de perderse".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Sevilla, antes de participar en el acto de entrega del premio 'Por un poder andaluz' que otorga la Fundación Alejandro Rojas Marcos y que este año ha recaído en el secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, en un acto en el que también participa el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Preguntado por las negociaciones entre las fuerzas de izquierda ante el cierre del plazo para presentar coaliciones, Álvarez ha expresado su deseo de que se alcance el mayor número posible de acuerdos. "Me gustaría que antes de que acabe el plazo tengamos el máximo de candidaturas de izquierdas porque esa es la manera de que el Parlamento español sea lo más representativo posible", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que el objetivo de estos acuerdos debe ser garantizar la representación de los ciudadanos que opten por estas formaciones. "No se trata de coger atajos, se trata fundamentalmente de que el voto de los trabajadores, el voto de los ciudadanos que quieran votar a la izquierda, no se pierda", ha subrayado.

Asimismo, ha advertido de que, si no existe "ese último empuje" y la "complicidad" necesaria para conformar candidaturas, parte de esos apoyos electorales podría quedarse sin representación parlamentaria.

No obstante, el dirigente sindical ha pedido afrontar el resultado de las negociaciones "sin dramas", al considerar que, independientemente de los acuerdos que finalmente se alcancen, las organizaciones de izquierda deberán continuar trabajando para situar las preocupaciones de la ciudadanía en el centro del debate político.

"Pase lo que pase, mañana la izquierda tiene que estar en marcha", ha aseverado Álvarez, quien ha instado a las formaciones progresistas a dejar a un lado las disputas internas y centrarse en "las cosas de la gente", en lugar de debatir sobre los dirigentes que están o podrían estar al frente de las candidaturas.

En esta línea, ha insistido en la importancia de que las fuerzas políticas aborden cuestiones como el acceso a la vivienda, el poder adquisitivo de los trabajadores, las pensiones y los derechos laborales durante la campaña electoral.

Finalmente, Álvarez ha considerado que un acuerdo entre las formaciones de izquierda podría favorecer una representación parlamentaria "más amplia que la que ha habido en el anterior Parlamento", aunque ha recalcado que el siguiente paso debe ser trasladar propuestas concretas sobre los problemas que afectan a la ciudadanía.

ADELANTO ELECTORAL

Por otra parte, el secretario general de UGT ha vinculado la convocatoria electoral y la huelga general al rechazo de varios decretos en el Congreso de los Diputados, al considerar que la situación política actual podría haberse evitado si estas iniciativas hubieran salido adelante.

"Nosotros no hemos abierto la caja de Pandora. Si hubieran votado los decretos que no pasaron en el Congreso de los Diputados, pues igual hoy no estábamos hablando de esta convocatoria de huelga general, igual hoy no estaban convocadas las elecciones", ha señalado.

En esta línea, se ha referido a las formaciones que reclamaban la celebración de elecciones y ha afirmado que "tenían tantas ganas de elecciones, pues a jugar, al ruedo". Así, ha defendido que la nueva cita con las urnas debe servir para confrontar propuestas sobre los problemas que afectan a los ciudadanos.

En concreto, Álvarez ha reclamado que el debate electoral no se centre en los enfrentamientos personales entre dirigentes políticos, sino en cuestiones como las pensiones, la vivienda, las bajas laborales y los derechos de los trabajadores. "Vamos a hacer todo lo posible para que se debata de las cosas de la gente, que es lo que se va a votar en estas elecciones", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de conocer las propuestas de las diferentes formaciones políticas sobre estas materias.

ADVIERTE DE LAS POLÍTICAS DEL PP Y VOX SOBRE LAS PENSIONES

En materia de pensiones, el dirigente sindical ha advertido de las posibles consecuencias que, a su juicio, podrían tener las políticas del PP y Vox sobre el sistema público de la Seguridad Social, al tiempo que ha rechazado los discursos que cuestionan su sostenibilidad.

En este sentido, ha defendido el acuerdo de pensiones alcanzado en 2023 y ha asegurado que el sistema cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, además de estar sometido a evaluaciones periódicas por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). "No se puede decir que está en quiebra la Seguridad Social, pero ¿cómo se puede decir esa barbaridad?", ha cuestionado Álvarez, quien ha acusado a quienes sostienen estas afirmaciones de intentar "meter miedo a la gente" y generar las condiciones para justificar posibles modificaciones del sistema en el futuro.

Asimismo, ha subrayado que el principal objetivo de la reforma de las pensiones no es únicamente garantizar su revalorización, sino asegurar que los jóvenes puedan acceder a una prestación digna en el futuro. "Los jóvenes de este país que no se dejen engañar, que no tendrán acceso a una pensión digna si no somos capaces de mantener un sistema público de pensiones de reparto", ha advertido.

Por otra parte, ha puesto el foco en los coeficientes reductores de la edad de jubilación para determinadas profesiones, una cuestión que, según ha explicado, se encuentra actualmente en tramitación en la Seguridad Social y que considera especialmente relevante de cara a las próximas elecciones.

Al respecto, ha criticado la actuación de anteriores gobiernos del PP y ha asegurado que el Ejecutivo de José María Aznar mantuvo estos procedimientos paralizados, mientras que Mariano Rajoy se comprometió con las camareras de piso a abordar esta cuestión sin que, según ha lamentado, llegara a materializarse.

"El Gobierno del Partido Popular de Aznar los tuvo en el cajón, no salió ninguno", ha afirmado, antes de recordar que ahora existe una comisión encargada de evaluar las solicitudes para aplicar estos coeficientes reductores.

Finalmente, Álvarez ha mostrado su preocupación por el futuro de estas medidas ante un eventual cambio de Gobierno y ha cargado contra las posiciones de Vox y del PP en materia de Seguridad Social. "Sabiendo además que Vox, donde dice que muerde, luego muerde y el Partido Popular es débil, pues ya sabemos lo que piensa hacer con la Seguridad Social", ha concluido.