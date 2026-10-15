Podemos ofrece a IU acordar candidaturas unitarias en Andalucía y Maíllo descarta negociar fuera del Frente Amplio

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, junto a la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, durante un acto de campaña de la coalición en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha propuesto este jueves una reunión "a la mayor brevedad posible" con Izquierda Unida (IU) para conformar una candidatura unitaria en las ocho provincias andaluzas de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Desde esta forma se suma a la propuesta que este mismo jueves ha realizado la secretaria general de Podemos a nivel estatal, Ione Belarra, a IU para llegar a un acuerdo en diez comunidades, al margen de Madrid y Barcelona. Una posibilidad que ha descartado el coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

"Si en Madrid o en Barcelona hay obstáculos para alcanzar un acuerdo, en Andalucía no podemos darlo por imposible ni renunciar a intentarlo. No podemos subordinar la posibilidad de un acuerdo andaluz a lo que ocurra en otros territorios. Tenemos margen de tiempo para sentarnos, hablar y alcanzar un acuerdo que nos permita presentar candidaturas unitarias en las ocho provincias", ha señalado la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán.

En una nota remitida por la formación morado este jueves, ha llamado a "concentrar el voto de izquierdas y conseguir los mejores resultados posibles para que haya el máximo número de diputados andaluzas comprometidas con la defensa de los derechos de la mayoría social en el Congreso".

En esta línea, el dirigente de Podemos Andalucía, Nico Sguiglia, tendía la mano este miércoles a IU Andalucía para "abrir cuanto antes un diálogo fraterno y construir una candidatura unitaria en las 8 provincias andaluzas". "Allí donde sea posible, busquemos acuerdos para frenar a las derechas y defender los derechos del pueblo", expresaba este miércoles en una publicación en su cuenta oficial de 'X'.

Preguntado por esta posibilidad, el coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha cerrado la puerta a negociar al margen de Frente Amplio y ha asegurado que no va a aceptar acuerdos "troceados" para las elecciones, porque solo asume el marco de un pacto global.

"Nosotros somos una organización muy seria, llevamos trabajando mucho tiempo, le decimos a Podemos que se incorpore al Frente Amplio, pero que se siente. No estamos dando bandazos de un sitio para otro, hoy con Frente Amplio, mañana vamos por provincia, no. Somos una organización seria, tenemos una credibilidad en nuestra historia y en nuestra coherencia y creemos en un proyecto de país", ha explicado en una entrevista este jueves en TVE.

Maíllo ha declarado que Frente Amplio es el espacio que vienen trabajando desde hace tiempo de manera "fraternal" y con "mucha solidez política". Por tanto, ha sentenciado que IU "va a negociar desde el Frente Amplio porque es una organización seria, es honesta con el resto de interlocutores y es leal" con sus aliados políticos.

De esta forma, se ha mostrado "encantado" de que Podemos se quiera "incorporar" a acuerdos de coalición de unidad y que ahora la "pelota está en su tejado", por lo que tiene que asumir que la interlocución es con Frente Amplio en conjunto, porque IU "negocia desde" ese espacio.

PODEMOS E IU CERRARON UN ACUERDO 'IN EXTREMIS' PARA EL 17M

No es la primera vez este año que se ha abierto la puerta a una coalición electoral entre ambas formaciones regionales para unas elecciones. IU y Podemos Andalucía cerraron un acuerdo "in extremis" a unas horas de cerrar el plazo para inscribir coaliciones de cara a los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo.

El conocido como 'Acuerdo de Viernes Santo', por las propias formaciones de izquierda, reeditó la coalición electoral Por Andalucía en la que se integraron un total de siete partidos políticos Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde, Podemos y Alianza Verde.

Antonio Maíllo fue el cabeza de lista de la coalición que mantuvo los cinco escaños conseguidos en las elecciones andaluzas de 2022. A diferencia de esas elecciones, Podemos se quedó fuera de la cámara andaluza, puesto que ninguna de sus propuestas consiguió escaño.

Entre las que tenían más posibilidades estaba la propia portavoz, Alejandra Durán, que fue número dos por Sevilla, y Loli Montávez, que fue cabeza de lista por Jaén. Las líderes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, participaron en algunos actos durante la campaña andaluza, aunque no coincidieron con Maíllo.