Los peregrinos de la Vía de la Plata descienden de 25-25 diarios a uno o ninguno en verano

Archivo - Grupo de peregrinos del Camino de Santiago. Imagen de archivo - HUV - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía es la comunidad que más peregrinos aporta al Camino de Santiago durante el año, según ha informado el presidente de la Federación de Asociaciones Amigos del Camino de Santiago, Miguel Rodríguez. Pero, "el verano no es la época dorada de la Vía de la Plata ya que la media de peregrinos diarios desciende de 15-25 en primavera-otoño a uno o ninguno en estos meses".

En declaraciones a Europa Press, el presidente ha destacado que a pesar de que la Vía de la Plata no es la más frecuentada durante el verano, "son muchos los andaluces que sí realizan el Camino de Santiago en estos meses, pero por rutas del norte". No obstante, desde la entidad han indicado que durante los meses de verano "algunos albergues de Sevilla a Salamanca cierran debido a la baja demanda". Asimismo, han destacado que "son más los peregrinos ciclistas los que salen de Sevilla para hacer el Camino de Santiago en esta época del año".

En este sentido, la oficina de la Federación de Asociaciones Amigos del Camino de Santiago ha indicado que asesoran a unas 15 personas de media interesadas en hacer la peregrinación de junio a septiembre.

En cuanto a datos, el presidente ha subrayado que aunque el camino ha ido ganado peregrinos, la Vía de la Plata se ha mantenido en 9.000 peregrinos anuales de media que llegan a Santiago por la Vía de la Plata, 4.500 desde Sevilla. Así, el 90% de los peregrinos que salen desde Sevilla llegan a Santiago, con una media de 35-45 días andando.

Por otra parte, Rodríguez ha señalado que desde la Federación organizan todos los años en agosto una peregrinación anual hasta Santiago que será a partir del próximo 3 de agosto y que "está abierta a todos".

Por último, Rodríguez ha informado que de cara a la festividad de Santiago el próximo día 25 de julio lo celebrarán --como todos los años-- asistiendo a la misa de las 20,00 horas en la Iglesia Colegial del Divino Salvado en Sevilla.